15 Ottobre 2025: 18:14

15 Ottobre 2025: 18:14

Ubaldi (ChiAma Parma): “Terzo sciopero dei lavoratori Iren: l’amministrazione non resti a guardare”

di Tatiana Cogo

“Il terzo sciopero in pochi mesi dei lavoratori della raccolta rifiuti impone una riflessione seria e urgente sulle modalità di gestione del servizio e, soprattutto, sul rispetto della dignità del lavoro”.

Interviene così Maria Federica Ubaldi, capogruppo di Civiltà Parmigiana in consiglio comunale e promotrice del progetto “ChiAma Parma” che aggiunge: “Di fronte a un disagio che si ripete, l’amministrazione non può restare indifferente. In quanto azionista di riferimento di Iren, ha il dovere politico e morale di intervenire a tutela dei lavoratori e a garanzia della continuità e della qualità del servizio.

Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale

La qualità di un servizio pubblico non si misura soltanto in termini di efficienza, ma anche — e soprattutto — nella capacità di garantire il rispetto dei diritti contrattuali e di promuovere un’etica del lavoro oggi sempre più messa in discussione.

Chiediamo dunque che l’amministrazione eserciti pienamente il proprio ruolo di garante, pretendendo da Iren il rispetto degli impegni assunti e avviando un confronto autentico con i lavoratori. Solo così sarà possibile ristabilire un clima di fiducia e restituire valore a un servizio essenziale per l’intera comunità”.

Leggi anche:

“La Lenzuolata” cinquant’anni dopo: mostra e convegno per ricordare lo scandalo edilizio del 1975

Furto notturno al Cimitero di Valera: danni ingenti e un intero reparto chiuso per sicurezza

Presentata la guida pratica per studenti-lavoratori a cura di Cgil e Udu Parma

Parmigiano Reggiano, l’assemblea approva più risorse e contributi per qualità e sostenibilità

Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale

Oltre 160 giovani eccellenze premiate a Parma: la città celebra i migliori studenti di terza media

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies