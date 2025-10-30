Ubaldi: “La ciclabile tra via Caboto e via Gainotti finisce nel nulla, ma per la Giunta non è una priorità”

Le risorse destinate al completamento e alla messa in sicurezza del tratto ciclopedonale tra via Caboto e via Gainotti sono state rimosse dalla programmazione, lasciando incompiuto un segmento di strada che oggi si immette direttamente nel traffico di via Venezia.

“Da dieci anni – spiega Maria Federica Ubaldi, consigliere comunale di Civiltà Parmigiana e promotrice di ChiAma Parma – i residenti del quartiere Colombo chiedono il completamento di questo tratto di pista ciclopedonale. Lo scorso dicembre il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione che impegnava l’Amministrazione a realizzare l’opera, ma la Giunta e l’assessore Borghi hanno successivamente deciso di eliminarla dalla programmazione. Una scelta che non comprendo, perché la ricucitura dei percorsi esistenti è fondamentale per favorire e incentivare la mobilità ciclabile dei cittadini nella vita quotidiana e negli spostamenti casa-lavoro.”

“La politica delle piste ciclabili e ciclopedonali – aggiunge Roberto Gaiani, referente di Civiltà Parmigiana – non può limitarsi ai grandi annunci. Oggi Parma conta diverse ciclabili scarsamente manutenute e bike lane poco utilizzate e non sicure, molte delle quali realizzate grazie a fondi PNRR. Sarebbe stato più opportuno pianificare con maggiore attenzione e investire su percorsi davvero sicuri e funzionali. Chiediamo quindi che la Giunta riprenda in mano il progetto della ciclopedonale del quartiere Colombo e ne garantisca la realizzazione e la messa in sicurezza.”

“È molto grave – conclude Ubaldi – che una decisione politica unanime del Consiglio Comunale, organo eletto direttamente dai cittadini, venga ignorata e disattesa dalla Giunta, che dovrebbe attenersi agli indirizzi dell’aula. Ancora una volta, questa Amministrazione si distingue per il mancato ascolto e la scarsa considerazione nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti.”

Maria Federica Ubaldi – Capogruppo Civiltà Parmigiana e Promotrice progetto “ChiAma Parma”

Roberto Gaiani – Referente di Civiltà Parmigiana