Ubriachi aggrediscono il vigilante della Lidl e i poliziotti: denunciati due uomini

La Polizia di Stato ha denunciato due stranieri per resistenza a pubblico ufficiale e li ha sanzionati per ubriachezza molesta, in relazione ai seguenti fatti.

Nella serata di ieri, un equipaggio delle volanti è stato inviato dalla sala operativa presso il supermercato Lidl, dove era stata segnalata la presenza di un uomo di colore molesto all’esterno del negozio.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato la persona segnalata, in stato di agitazione, intento a pronunciare frasi sconclusionate e con un forte alito vinoso. Era vicino alla postazione dei carrelli della spesa. Un dipendente del supermercato aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa della presenza di un altro soggetto esagitato che stava creando problemi all’interno del negozio.

Gli operatori sono entrati immediatamente nell’edificio e hanno individuato il soggetto molesto, di origini nordafricane, anche lui palesemente ubriaco, che urlava minacce all’indirizzo dell’addetto alla vigilanza interna. Nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi e a mantenere la calma, l’uomo si è avvicinato con fare minaccioso ai poliziotti, continuando a urlare e a muoversi in modo aggressivo. Per questo motivo, gli agenti sono stati costretti a portarlo all’esterno e a contenerlo con la forza, poiché opponeva una forte resistenza al controllo.

Un comportamento analogo di violenza è stato manifestato anche dall’altro soggetto, sempre di colore, che si trovava all’esterno del supermercato. Strattonando gli agenti, ha tentato di ostacolare le operazioni di collocamento del primo soggetto all’interno dell’auto di servizio.

Per gestire la situazione, è stato richiesto l’intervento di una seconda pattuglia. Con non poche difficoltà, l’uomo è stato reso inoffensivo e condotto negli uffici della Questura.

Dopo aver verificato, con l’aiuto del personale del supermercato e dell’addetto alla vigilanza, che i due non avessero causato danni a persone o cose né sottratto merce dall’esercizio, sono stati entrambi accompagnati presso gli uffici della Questura locale.

I due, entrambi pluripregiudicati, sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici poiché privi di documenti di identità e successivamente indagati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza molesta.

È importante sottolineare che negli ultimi tempi supermercati e negozi di abbigliamento della zona sono diventati frequentemente teatro di episodi di furto e comportamenti molesti, spesso legati all’abuso di alcol. Solo nelle ultime 48 ore si sono registrati nel capoluogo quattro distinti episodi di furto in supermercati e negozi di abbigliamento, a conferma di una preoccupante recrudescenza del fenomeno e della sua ormai consolidata diffusione, con l’identificazione degli autori e il recupero della merce sottratta ai titolari degli esercizi.