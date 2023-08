Ubriaco aggredisce i poliziotti intenti a fare controlli in zona stazione: pluripregiudicato arrestato

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti ad assicurare una costante presenza sul territorio della Polizia di Stato ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini, nella giornata di ieri, sono stati effettuati in città, servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna, nonché da un equipaggio della Polizia Locale, procedendo con diversi posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città, soprattutto in zona San Leonardo.

La capillare attività di controllo si è concentrata soprattutto presso alcuni parchi cittadini e nella zona della stazione ferroviaria ove gli operatori coinvolti hanno identificato e sottoposto a controllo numerosi soggetti.

Nel corso di tali controlli, grazie all’infallibile fiuto del cane Jago, gli agenti hanno rinvenuto circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosta tra i cespugli e pronta per lo spaccio, di cui 20 grammi di hashish rinvenuti al parco Nord e 10 grammi di hashish, rinvenuti all’interno del Parco Falcone Borsellino. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Nell’ambito dell’attività svolta presso la stazione ferroviaria, inoltre, gli agenti hanno tratto in arresto uno straniero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo altresì per i reati di oltraggio a P.U., danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Tale soggetto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, mentre gli operatori erano impegnati nell’attività di identificazione, ha avvicinato questi ultimi, ostacolando il controllo di polizia in quel momento in atto nei confronti di altre persone, profferendo frasi ingiuriose e minatorie all’indirizzo degli operatori e delle persone sottoposte a controllo.

Alla richiesta di declinare le proprie generalità, il soggetto si è subito rifiutato, ponendo in essere una resistenza attiva e, successivamente, allo scopo di eludere il controllo, ha cercato dileguarsi tra le auto in sosta, sferrando un calcio ad un’auto parcheggiata, danneggiandola.

Immediatamente dopo il soggetto è stato raggiunto e bloccato in Piazzale dalla Chiesa, ove, in evidente stato di escandescenza, ha cominciato a dimenarsi e scalciare all’indirizzo degli operatori allo scopo di sottrarsi al controllo.

Ciononostante, una volta bloccato, è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto agli accertamenti di rito.

Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dal personale della Polizia Scientifica è stato identificato per un cittadino extra-comunitario di nazionalità ivoriana, senza fissa dimora e pluripregiudicato.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G., è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del processo per direttissima.

Nella giornata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo altresì il divieto di dimora a Parma.

