Ubriaco cade per strada dalla bicicletta, denunciato dalla Polizia Locale

Nella nottata tra il 23 e il 24 agosto un trentenne straniero in evidente stato di ebbrezza è caduto dalla propria bicicletta in via San Leonardo: una pattuglia della Polizia Locale, durante il controllo del territorio, ha infatti individuato il ragazzo che si trovava accasciato a terra ubriaco, circondato da passanti che erano accorsi in suo aiuto.

L’uomo, che presentava svariate ecchimosi al volto e alle gambe, è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso e ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, pur dichiarando di aver bevuto e fumato. Lo stesso ha inoltre fornito agli agenti false generalità, rendendo difficile la sua identificazione, e infine è risultato avere precedenti per resistenza e minacce, oltre che per furto e ricettazione.

Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza, ricettazione e false generalità, oltre a provvedere al sequestro della bicicletta.