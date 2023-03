Ubriaco fugge ad alta velocità al controllo dei carabinieri per le strade di Colorno: denunciato un 34enne

Controlli dei Carabinieri delle Stazioni di Fontanellato e Colorno. Sono state identificate circa 90 persone e 40 veicoli. Complessivamente al termine una denuncia, diverse segnalazioni alla Prefettura e sanzioni al codice della strada.

Il denunciato è un 34enne residente a Novellara (RE) che, dopo inseguimento a folle velocità in pieno centro a Colorno è stato fermato e denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

Il tutto ha inizio verso le due di questa notte quando, in via Martiri della Libertà davanti al distributore, la pattuglia della Stazione trova, in mezza alla carreggiata, un’autovettura ferma con il motore acceso e con il conducente addormentato al volante. Svegliato ed invitato a parcheggiare per un controllo l’uomo ingrana la marcia e parte a folle velocità, venendo fermato a Torrile sulla Sp Golese all’interno di un parcheggio di un bar.

In evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche è condotto in caserma dove, sottoposto al test con l’etilometro risulta avere un tasso alcolemico pari a 2,4 g/l, quindi quasi 4 volte il consentito. Il 34ennne è stato denunciato alla Procura per guida in stato d’ebbrezza e la patente ritirata. Diverse anche le contravvenzioni al codice della strada per infrazioni dovute a: sorpassi in luoghi non consenti, velocità rilevata con l’utilizzo dell’autovelox, cintura di sicurezza non indossata e uso del cellulare alla guida. Circa una decina le segnalazioni alla Prefettura di Parma per uso di sostanze stupefacenti. Tra questi un ragazzo trovato con alcuni grammi ad una grigliata, organizzata con amici. Verso le 16, una telefonata al 112 della Compagnia di Fidenza segnala che diverse autovetture sono parcheggiate sull’argine del Po’, in via Ongina di Polesine Zibello, e verosimilmente gli occupanti stanno facendo uso di sostanza stupefacente. La pattuglia delle Stazione di Fontanellato raggiunto il posto identifica 10 ragazzi, tra i 18 ed i 20 anni, che hanno organizzato una grigliata per trascorre il pomeriggio. Uno di loro viene trovato con circa 2 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma