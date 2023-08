Ubriaco in zona stazione molesta i passanti e gli agenti della municipale: daspo urbano per lui

Nell’ambito delle costanti attività di controllo e presidio della stazione ferroviaria da parte degli agenti di Polizia Locale, nella giornata di ieri (lunedì 7 agosto) un uomo di origini straniere, in stato di ebbrezza, è stato fermato, sanzionato ed allontanato dell’area per comportamenti incivili, molesti e di sfida verso la pubblica autorità. All’uomo, infatti, segnalato a più ripresa dai passanti, è stato fatto un Daspo Urbano.

Segue un altro episodio, avvenuto nei giorni scorsi, in cui gli uomini di via del Taglio hanno intercettato, sempre in stazione, un parcheggiatore abusivo che operava in via Monte Altissimo.