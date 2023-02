Ubriaco tampona un’auto nel quartiere Montanara e aggredisce l’altro conducente: denunciato con ritiro del veicolo

Alle ore 02.00 di stanotte, durante la normale attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del crimine diffuso, il personale delle Volanti della Polizia di Stato è intervenuto, su disposizione della Sala Operativa in quartiere Montanara, per segnalazione di un’animata discussione in strada tra due conducenti coinvolti in un tamponamento.

Giunti sul posto, gli operatori hanno subito individuato i soggetti coinvolti nell’incidente fuori dai rispettivi veicoli e hanno preso contatti con il richiedente identificato per un cittadino parmigiano, allo scopo di ricostruire l’accaduto.

Il richiedente ha riferito che mentre era alla guida della propria auto, durante la fase di decelerazione in prossimità dell’immissione in una rotatoria, è stato tamponato dal conducente del veicolo presente sul posto, e aggredito verbalmente dallo stesso, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il conducente, identificato per un cittadino italiano anche lui residente a Parma si è mostrato in evidente stato di ebrezza, desunto dal forte alito vinoso, dall’andamento precario e dal fatto che pronunciasse frasi sconnesse. Inoltre alla richiesta di ricostruire l’accaduto, lo stesso non è stato in grado di fornire una spiegazione logica.

Al fine di procedere con gli accertamenti urgenti necessari ad accertare un’eventuale assunzione di sostanze alcooliche è stato fatto predisposto l’alcol test. Il richiedente sottoposto all’accertamento alcolemico è risultato essere negativo, mentre il conducente dell’altro veicolo si è rifiutato categoricamente di sottoporsi al test, nonostante l’invito dei poliziotti.

Per questo motivo, poiché non è stato possibile accertare lo stato di ebrezza alcoolica attraverso la determinazione del tasso alcolemico, il cittadino italiano è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcool, e come previsto dalla normativa si è proceduto altresì al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo.

Questura di Parma