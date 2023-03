Ufficiale: è Luca Musile Tanzi il candidato sindaco di Salsomaggiore per il centrodestra

Il candidato sindaco alle elezioni comunali per il centrodestra è Luca Musile Tanzi, ufficialmente alla guida della coalizione che al momento riunisce la lista civica “Liberamente Salsesi”, UDC, Lega e Fratelli d’Italia ma che lascia le porte aperte a chi voglia condividerne il progetto.

“Di fronte ad una città che è scivolata sempre più in basso ho deciso di mettermi a disposizione della mia comunità” dichiara Luca Musile Tanzi.

“La nostra coalizione ha le professionalità e le idee per risollevare una città che negli anni è diventata l’ombra di sé stessa. Solo con risposte forti sui temi essenziali è possibile invertire questa tendenza. La nostra attenzione si concentrerà quindi su politiche che mettano al centro gli interessi dei bambini e degli anziani e a sostegno delle famiglie, implementando i servizi già operativi sul territorio e potenziandone altri non presenti. Quanto alle imprese invece, vero motore in grado di creare occupazione, devono essere messe nelle condizioni migliori per intraprendere e produrre ricchezza. Ciò ritengo debba essere perseguito da un lato migliorando l’efficienza della macchina comunale e dall’altro creando quelle opportunità che possano ripagare gli imprenditori degli sforzi sostenuti.”

Angela Garibaldi: “Abbiamo trovato in Luca una persona determinata, con doti umane e professionali tali da metterlo in grado di superare le sfide che la città si troverà ad affrontare”.

Pierluigi Rossi: “<L’UDC, di estrazione moderata, e’ a fianco di Luca MUSILE. Crediamo che oggi lui sia la persona migliore in grado di cogliere le opportunità e di stimare le potenzialità del nostro territorio. Siamo convinti che sarà in grado di creare progetti fiduciosi per il rilancio del nostro comune.>

Anna Volpicelli: “<<La Lega sostiene e condivide questo progetto di Città. Una Città nella quale il decoro urbano e la sicurezza sono requisiti di base. Non più una Città dormitorio ma una Città da vivere a 360 gradi. Che offra possibilità di lavoro e di svago. Una Città da scegliere perché è bello viverci.

Luca Musile Tanzi è come candidato Sindaco la persona giusta, in quanto come professionista e come padre di famiglia è perfettamente in grado di capire le esigenze del territorio, valutare adeguatamente i suoi bisogni ed elaborare strategie adeguate>>.”

Gaetana Russo: “Per Fratelli d’Italia è il momento di tracciare la linea, oltre gli steccati di partito, convergendo su un progetto collegiale, serio, ma soprattutto che annoveri al proprio interno competenze: insieme a quelle forze politiche e civiche che come noi vogliono investire su progetti, investimenti e snellimento della macchina amministrativa. Per questo sosteniamo la candidatura a Sindaco di Luca Musile Tanzi, la cui cifra personale e professionale ci consentono di lavorare in questa direzione, ritenendolo all’altezza di questo ruolo”.