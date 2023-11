Ufficio stampa LAB: arriva il patrocinio del GI. PU.

Il GI. PU. – gruppo giornalisti pubblicisti ha elargito il suo patrocinio ad “Ufficio Stampa LAB”, l’evento formativo per chi desidera acquisire strumenti e tecniche per la gestione di uffici stampa e imparare il mestiere di addetto stampa.

L’appuntamento è per martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2023 a Parma: due giornate di corso pratico intensivo, pensato per massimo 10 partecipanti con esercitazioni e contenuti all’avanguardia per la formazione dei professionisti di domani. Doppia anche la location dell’evento: una parte delle lezioni avverrà al Centro Pastorale Diocesano di viale Solferino 25 mentre una seconda parte si terrà al CUBO di via Spezia 90, negli studi televisivi di Omnia Produzioni.

Gli allievi saranno affiancati da un corpo docenti ampliato rispetto all’edizione zero, anche tramite un percorso personalizzato basato su consulenze create ad hoc. Insieme a Francesca Caggiati – ideatrice del format – ci saranno Federico Casanova, Lamberto Colla, Gabriele Franzini, Andrea Marsiletti, Pierangelo Pettenati e Arianna Torelli. Inoltre il fotografo e video reporter Enrico Zermani mostrerà l’efficacia di foto e video professionali da abbinare ai comunicati stampa e filmerà i momenti salienti della due giorni.

Non mancheranno i collegamenti in diretta radio con i giornalisti Michele Bianchi e Riccardo Negri di Radio Circuito 29 e in video conferenza con S.E. Mons. Carlo Mazza vescovo emerito di Fidenza quando si parlerà di comunicare il turismo religioso.

Ufficio Stampa LAB è promosso da Nuova Editoriale soc. coop. e Associazione Esplora Aps, con il patrocinio del GI. PU. Sono previste agevolazioni per studenti universitari e iscritti all’Ordine dei Giornalisti con la possibilità, tramite una stimolante challenge, di partecipare gratuitamente.

Per info ed iscrizioni: info@ufficiostampalab.it, tel. 338 5219408