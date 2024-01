Ufficio Stampa LAB: nuovo laboratorio per diventare addetti stampa

Proseguono gli appuntamenti formativi di “Ufficio Stampa LAB”, dedicati a chi vuole intraprendere la carriera di addetto stampa e, perché no, aprire un proprio ufficio stampa. Patrocinato dal GI. PU. – Gruppo Giornalisti Pubblicisti – il corso pratico intensivo è in programma a Parma per venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024, con un piano formativo mirato a fornire strumenti e tecniche per ottenere le migliori pubblicazioni e servizi giornalistici sulla stampa cartacea, web, radio e tv.



Il laboratorio è pensato per studenti universitari, neolaureati, dipendenti pubblici e privati che si occupano di comunicazione esterna, associazioni, cooperative sociali, giornalisti in cerca di un secondo reddito o di un nuovo lavoro e tutti coloro che ritengono che formarsi in questo ambito sia diventato indispensabile per la propria attività.

Il lavoro di gruppo si alternerà a quello individuale: dalla costruzione della mailing list, alla redazione e invio del comunicato stampa, fino al follow up e raccolta della rassegna stampa.

Gli allievi saranno affiancati da un corpo docenti sempre più ampio, anche tramite un percorso personalizzato basato su consulenze create ad hoc. Insieme alla giornalista Francesca Caggiati – ideatrice del format – ci saranno Federico Casanova, Lamberto Colla, Gabriele Franzini, Gabriele Majo, Andrea Marsiletti, Pierangelo Pettenati e Arianna Torelli. Inoltre il fotografo e video reporter Enrico Zermani illustrerà l’efficacia di foto e video professionali da abbinare ai comunicati stampa e filmerà i momenti salienti della due giorni.

La due giorni di “Ufficio Stampa LAB” vedrà anche la partecipazione straordinaria di S.E. Mons. Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza che parlerà di come comunicare il turismo religioso, dell’attore Fabrizio Croci per una lezione di dizione e di Roberto Zalambani a rappresentare il GI. PU e i giornalisti della stampa specializzata Unarga di cui è presidente nazionale. Non mancheranno infine i collegamenti in diretta radio con i giornalisti Michele Bianchi e Riccardo Negri di Radio Circuito 29.

Ufficio Stampa LAB è promosso da Nuova Editoriale soc. coop. e Associazione Esplora Aps, con il patrocinio del GI. PU. Sono previste agevolazioni per studenti universitari e iscritti all’Ordine dei Giornalisti con la possibilità, tramite una stimolante challenge, di partecipare gratuitamente per chi aderisce entro il 21 gennaio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.ufficiostampalab.it scrivere a info@ufficiostampalab.it o contattare il 338 5219408.