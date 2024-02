Ufficio Stampa LAB: una riconferma per la due giorni appena conclusa

Si è appena conclusa la full immersion teorica-pratica per diventare addetti stampa e la giornalista Francesca Caggiati, ideatrice di “Ufficio Stampa LAB”, ha ricevuto i complimenti del vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio per questa innovativa proposta formativa.

A margine dell’intervista avvenuta al CUBO di Parma per la puntata di “Antigone” – il programma condotto da Federico Casanova e in onda su 12 Tv Parma ogni venerdì sera – Centinaio, accompagnato dall’onorevole Laura Cavandoli e dal sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza, ha infatti incontrato i partecipanti del corso presenti alla registrazione.

La due giorni unica nel suo genere in Italia, in modalità full immersion intensiva, ha visto il susseguirsi in cattedra di numerosi docenti tra i quali proprio il conduttore di “Antigone” Federico Casanova, con una lezione dal titolo “L’Ufficio stampa politico: alcune case history”.

Ad aprire l’evento formativo tenutosi al Centro Pastorale Diocesano è stato il collegamento in diretta con Michele Bianchi e Riccardo Negri di Radio Circuito 29 che hanno dato suggerimenti su come scrivere comunicati stampa per la radio.

Sono intervenuti poi Pierangelo Pettenati per illustrare l’ufficio stampa di eventi e spettacoli, Andrea Marsiletti direttore di Parmadaily per far conoscere il punto di vista della redazione ed il caso TeoDaily, S. E. Mons. Carlo Mazza – vescovo emerito di Fidenza – sulla comunicazione del turismo religioso, Lamberto Colla ha spiegato l’attività di ufficio stampa per associazioni di categoria e il caso Farm Run, Gabriele Majo ha curato la parte relativa all’ufficio stampa sportivo e le conferenze stampa, Gabriele Franzini ha chiarito come lavora l’ufficio stampa istituzionale con accenni di comunicazione social e IA, invece Roberto Zalambani, presidente di Unarga, ha parlato dell’importanza dei press tour nel settore agroalimentare.

Non sono inoltre mancati momenti di scambio di emozioni irripetibili insieme all’attore Fabrizio Croci che ha proposto un laboratorio sull’utilizzo della voce per comunicare. Sugli step dalla creazione della mailing list alla rassegna stampa ha portato la sua esperienza Arianna Torelli, mentre Enrico Zermani, fotografo e video reporter, ha dimostrato l’efficacia di foto e video professionali da abbinare ai comunicati stampa.

A chiudere questa ricca edizione è stata Francesca Caggiati che ha dato alcune dritte su come iniziare a lavorare come addetti stampa.

Il prossimo appuntamento con “Ufficio Stampa LAB”, promosso da Nuova Editoriale soc. coop. e Associazione Esplora Aps con il patrocinio del GI. PU., è per l’8 e 9 maggio prossimi.