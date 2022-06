UIL CST Parma: “La toccata e fuga della commissaria Petrini, cosa ne è e cosa ne sarà della sanità parmense?”

Abbiamo appreso con stupore dalla stampa locale della “prematura” interruzione dell’esperienza parmense da parte del Commissario Straordinario dell’USL di Parma dott.ssa Anna Maria Petrini e della sua nomina a Direttore generale dell’AUSL di Modena.

Va ricordato che la sua nomina, avvenuta nel giugno 2020 subito dopo la “rocambolesca” quanto inspiegabile “affrettata sostituzione” per pensionamento dell’ex Direttore generale dell’Ausl Elena Saccenti, aveva come obiettivo per decisione politica della Regione di conferire il mandato alla Commissaria ad avviare il percorso di unificazione delle due aziende sanitarie della nostra provincia di concerto con l’Università di Parma, per poi completarlo entro il quadriennio 2020/24.

In realtà l’operato della ex Commissaria nella nostra comunità dalla sua nomina si è caratterizzata più per i suoi metodi sbrigativi che altro, appena insediata infatti, con la tecnica dello “spoil system” ha fatto fuori i vertici della precedente gestione con l’avvicendamento dei Direttori Sanitario e Amministrativo e di altri dirigenti, per non parlare del peggioramento del clima lavorativo. Tutto ciò in palese discontinuità con la storia dell’AUSL di Parma che ha sempre annoverato tra i vertici personalità dirigenziali all’altezza del loro ruolo e fortemente legate al nostro territorio, nei rapporti con le istituzioni e non di meno, coi propri dipendenti.

In seguito, complice anche il protrarsi della pandemia ma non solo, il percorso verso la fusione tra USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ‘ha subito continui ritardi e ripetute battute d’arresto nonostante i roboanti proclami di “avanti tutta” e le dichiarazioni pubbliche fatte anche in occasione del Forum organizzato dalla UIL l’11 ottobre 2021 sull’annunciata unificazione dove veniva illustrato il progetto ispirato al modello Hube & Spoke.

Ora ci chiediamo quale sarà il futuro per la nostra sanità e come la Regione intende procedere alla luce anche dei progetti sul PNRR predisposti dalle nostre aziende, che avevano tra gli obiettivi primari il rafforzamento dei servizi di prossimità; ma qui bisogna fare i conti anche col fallimento della programmazione del fabbisogno del personale che non risparmia neppure l’Azienda Ospedaliera e sull’altra emergenza riguardante l’incapienza dei fondi contrattuali per le lavoratrici e i lavoratori, problematica più volte sollevata in solitaria dalla UIL in sede di Conferenza Sociale e Sanitaria che ci auguriamo la nuova Presidenza sappia accogliere.

UIL CST Parma