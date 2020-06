Uil FPL: “Apprezziamo l’apertura del Comune di Parma nell’affrontare le problematiche della Polizia Locale”

La scrivente O.S., a seguito dello stato di agitazione indetto in data 12.06.2020 contro il Comune di Parma per la situazione legata all’organico della polizia locale ed attivazione di turni aggiuntivi e problematiche ad esso connesse, essendo stata convocata in data odierna presso la Prefettura di Parma per il tentativo di conciliazione, non può che esprimere estrema soddisfazione nel vedere l’apertura dell’Amministrazione nell’affrontare le problematiche che affliggono la Polizia Locale.

L’Amministrazione, nel riconoscere la grave situazione che si è venuta a creare a livello di fabbisogno di personale, già rappresentata da codesta O.S., nel contempo manifestava la volonta’ di porre in essere tutte quelle azioni necessarie per rimediare alla suddetta sofferenza, al fine di garantire una maggiore presenza di personale e di servizi rivolti alla città.

Si esprime ulteriore soddisfazione, nel vedere come l’Amministrazione già nella giornata di ieri 22.06.2020, a seguito di trattativa sindacale, abbia assunto un atteggiamento di condivisione propositiva relativamente alle problematiche citate, ed anche relativamente alla attivazione di un turno aggiuntivo in orario notturno.

Tutto ciò, a nostro avviso, è stato possibile grazie allo stesso stato di agitazione proclamato da codesta O.S., che ha messo l’amministrazione nelle condizioni di dovere affrontare in maniera concreta la problematiche rappresentate, dando così risposte oltre che ai lavoratori indirettamente anche alla cittadinanza che continuamente richiede maggiore presenza di personale in divisa per le nostre strade.

Si ribadisce ancora una volta la soddisfazione per quanto avvenuto in data odierna, e si rappresenta che codesta sigla, continuerà a vigilare affinché vengano rispettate tutte le norme e tutti gli accordi, a tutela di tutti i lavoratori.

Il segretario Provinciale UIL FPL

Biagio Ambra