Ultime Pedalate con Quisquilie Letterarie al Museo Guatelli e Fondazione Magnani Rocca

Le ultime due tappe dell’edizione 2025 delle PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE, che anche quest’anno vedono consolidarsi la collaborazione del Festival della Parola con FIAB Parma Bicinsieme, sono in programma per il 22 e 28 giugno prossimi.

Domenica 22 giugno le Pedalate arriverranno alle ore 10.30 alla Fondazione Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (via Nazionale, 130, Collecchio) dove sarà possibile partecipare al laboratorio “Le parole delle cose” con Simona Bonati.

Si tratta di un percorso di scrittura autobiografica che ha il suo focus sugli oggetti della vita quotidiana, trasformandoli in strumenti per raccontare storie personali. Durante il laboratorio, i partecipanti esploreranno il valore emotivo e narrativo degli oggetti, associandoli ai ricordi e alle esperienze di vita.

Il Museo Guatelli è un museo etnografico sito nel podere Bellafoglia a Ozzano Taro, frazione di Collecchio: ospita la grande collezione di oggetti correlati alla vita contadina, raccolti da Ettore Guatelli. Nato nel 1921, maestro elementare nei primi anni del dopoguerra, per tutta la vita si interessa agli oggetti in quanto testimonianza della storia, affascinato dalle storie che essi portano con sé e sono in grado di narrare. Il Museo racconta le condizioni di vita dei lavoratori tramite una grande collezione di oltre 60.000 oggetti (utensili della cultura contadina, ma anche oggetti di uso quotidiano, scatole, giocattoli, scarpe, ceramiche ecc.), disposti scenograficamente alle pareti. Il 21 settembre 2000 Ettore Guatelli si spense senza poter vedere il museo diventare patrimonio pubblico. All’inizio del 2002 la Provincia acquistò la raccolta e nel settembre 2003 la Fondazione Museo Guatelli, nata da poco, acquistò l’immobile grazie al contributo della Fondazione Monte di Parma. La collezione è distribuita su tutto il podere, i pezzi più ingombranti, come le macchine agricole, sono nell’area cortilizia e nei porticati, i pezzi più piccoli e delicati sono ospitati in due edifici, il granaio e la casa, e distribuiti nelle varie stanze. www.museoguatelli.it.

Visita al Museo Guatelli (comprensiva di guida): 5 euro.

Sabato 28 giugno, alle ore 11.30, ultimo appuntamento delle Pedalate, che ritorneranno a Mamiano di Traversetolo, alla Fondazione Magnani Rocca, per le Quisquilie letterarie con Giuseppe Barbiero, autore del libro “Ecologia affettiva” (2017, Mondadori). Modera Daniel Tarozzi, direttore responsabile di Italia che cambia.

Non è sufficiente conoscere la Natura per sapere apprezzarla, come non è sufficiente sapere che il fumo fa male alla salute per smettere di fumare. Occorre andare alla radice dei sentimenti, delle emozioni e degli istinti umani che governano le nostre azioni in relazione all’ambiente. Conoscere la Natura è una condizione necessaria. Ma apprezzare la Natura ‒ e apprezzare noi stessi nella Natura ‒ attiene alla sfera emozionale della persona.

Grazie alla consolidata sinergia con la Fondazione Magnani Rocca, gli spettatori del Festival della Parola, prima o dopo l’incontro con il Prof. Barbiero, potranno visitare nel penultimo giorno di esposizione, la mostra “FLORA – L’incanto dei fiori nell’arte italiana dal Novecento a oggi” al prezzo di 5€ (anziché 15). FLORA: la Villa dei Capolavori si trasforma in un giardino d’arte e poesia, con oltre 150 opere: le Ortensie di Segantini, Longoni e Fornara, le Dalie di Previati e Donghi, l’esplosiva Flora magica di Depero e i mazzi ipnotici di Fiordalisi, Papaveri e Margherite di Casorati, il Gladiolo fulminato di de Pisis e i Crisantemi di de Chirico e Cremona. https://www.magnanirocca.it/flora/.

Per i cicloamatori di entrambi gli appuntamenti il ritrovo è previsto a Parma alle ore 8.15, nel Parco dei Poeti (Via Bizzozero 15), con partenza alle 8.30. Registrazione cicloamatori 2 € soci FIAB (assicurazione infortuni), 4 € non soci FIAB (assicurazione infortuni e RC). Info Pedalate Rita: 329 1683390; rita.bacchi59@gmail.com. Info Quisquilie Staff Festival: 320 7133650, info@festivaldellaparola.it.

Il Festival è realizzato grazie al contributo di Comune di Parma, Comune di Traversetolo, Comune di Sorbolo e Mezzani, Fondazione Cariparma, Opem SpA (main sponsor), gli sponsor Gruppo Hera, BCC Emil Banca, Oiki, Marella Srl, Imeta, Gallani arredamenti. Altri partner istituzionali: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Langhirano, San Secondo Parmense, Lesignano De’ Bagni, Collecchio e Fontanellato. Media partner: Italia che cambia.

