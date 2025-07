Ultimi appuntamenti alla rassegna “Sul Naviglio…”, tra musica elettronica e teatro per ogni età

Si conclude l’ottava edizione della rassegna “Sul Naviglio…”, realizzata da L.O.F.T. APS – in collaborazione con Centro Giovani Casa nel Parco, Officine ON/OFF, Ècole, Amici della Biblioteca di San Leonardo APS, Biblioteche Comune di Parma e sostenuta da Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki e Sipi – che anche quest’anno ha vivacizzato la vita culturale del quartiere San Leonardo a Parma con incontri poetici, spettacoli, concerti, performance di danza e cinema d’autore.

L’ultima settimana di programmazione che animerà, come di consueto, il cortile di Officine ON/OFF, in Strada Naviglio Alto 4/1, e la vicina area del Parco del Naviglio, si aprirà lunedì 7 luglio alle 21.30 nel segno della migliore musica live electronics. Ad esibirsi in concerto sarà, infatti, la musicista e sound designer Federica Furlani con il suo progetto Effe Effe: melodie e archi, suoni, materia concreta ed elettronica daranno forma a un originale live elettroacustico dove la musica incontrerà il sound design teatrale.

Seguirà al concerto il viaggio sonoro spazio temporale “Penelope Sounds Memory Concert” della compositrice Patrizia Mattioli con la voice memory dell’attrice Sandra Soncini e, infine, ritroveremo l’ultima puntata delle narrazioni paurose di Tecla Sozzi che divertirà e “spaventerà” a modo suo con il racconto del terrore “Parassita immateriale”.

Raddoppiano gli eventi in programma nelle serate successive, a partire da martedì 8 luglio, quando, alle 21.30, andrà in scena l’attrice e performer Elisa Cuppini, protagonista dello spettacolo di teatro/danza dalle riconoscibili atmosfere beckettiane “Non so stare”, scritto con Carlo Ferrari, mentre, a seguire, sarà l’attrice Francesca Grisenti a raccontare “la piccola cronaca di una storia vera”, tra vita e dramma, dal titolo “Mamas & Dramas”, primo studio di una nuova produzione L.O.F.T.

Prosa e musica faranno da padrone nella serata di mercoledì 9 luglio: alle 19.00 Savino Paparella sarà l’interprete de “La Bassa nova”, storia surreale di una nottata di baldoria tra saudade, samba e la nebbia tipica della Bassa, con musiche eseguite dal vivo da Giulio Vecchi; si proseguirà poi alle 21.30 con le musiche di scena di “Calliope sounds memory”, terzo studio per una drammaturgia sonora a cura di Patrizia Mattioli, con voce e azione scenica di Loredana Scianna, che tesserà un’ode corale ed epica alla figura mitica di Calliope.

Finale di rassegna giovedì 10 luglio con un primo appuntamento dedicato ai bambini, “La viaggiatrice di mondi”, alle 17.00, narrazione per spettatori a partire dai 5 anni che vedrà in scena l’attrice Giada Vendemmiati raccontare di fate, elfi, draghi e creature straordinarie; alle 21.30, invece, sarà il pubblico adulto ad accogliere una delle ospiti più attese di questa edizione, l’attrice Arianna Scommegna, travolgente protagonista de “La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce” per la regia di Gabriele Vacis. Punto di partenza dal quale Vacis prende le mosse per questo lavoro, divenuto un grande successo nel repertorio della Scommegna, è, infatti, il monologo di Molly Bloom che conclude l’”Ulisse” di Joyce. Nello spettacolo il personaggio di Molli verrà calato in una quotidianità dagli irresistibili accenti milanesi, in una trama divertente di riferimenti culturali, storie e canzoni che avranno tutto il sapore del nostro tempo.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO GRATUITO con offerta libera.

Direzione organizzativa a cura di L.O.F.T. APS.

Direzione tecnica a cura di Erika Borella con la collaborazione di Donatello Galloni.

Per maggiori informazioni scrivere a loftassociazione@gmail.com

L’accesso al pubblico per gli spettacoli serali è a partire dalle ore 21.00.

Durante le serate sarà attivo lo spazio ristoro gestito da Bar Glenda.

In caso di maltempo verranno fornite tempestive informazioni sull’eventuale luogo al chiuso dove rappresentare l’evento in programma.