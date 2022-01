Ultimi giorni per candidarsi al progetto di Servizio Civile “nutriMENTE” del Settore Cultura del Comune di Parma

C’è tempo fino al 26 gennaio per presentare domanda per il Bando di Servizio Civile Universale 2021/2022, rivolto a giovani dai 18 a 28 anni.

Il Settore Cultura del Comune di Parma ha aderito, anche quest’anno, al Servizio Civile Universale per l’anno 2022 con il progetto “NutriMENTE – La cultura a Parma”, coordinato dal Consorzio di Solidarietà Sociale, nell’ambito del bando nazionale indetto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto di volontariato “NutriMENTE – La cultura a Parma” è rivolto a giovani interessati ad avvicinarsi al patrimonio storico, artistico e culturale: 18 i posti disponibili all’interno delle strutture del settore Cultura del Comune di Parma per i ragazzi e ragazze che vorranno mettere in gioco le proprie capacità e competenze nel campo culturale e vivere un anno a stretto contatto con la bellezza, la creatività, l’arte. I posti saranno così suddivisi:

– n. 4 a Palazzo del Governatore

– n. 2 alla Casa della Musica

– n. 4 all’Archivio storico del Comune di Parma

– n. 2 alla Pinacoteca Stuard

– n. 4 alla Biblioteca Civica

– n. 1 alla Biblioteca Pavese

– n. 1 alla Biblioteca Alice

Obiettivo del progetto è quello di uscire da una logica di cultura come ambito da fruitori di nicchia e intendere la fruizione e la produzione culturale come compenetrata in un territorio; educare una comunità accompagnandola e avvicinandola verso concrete possibilità di cultura inclusiva producendo inneschi di nuovi progetti utili a migliorare l’assetto di un territorio verso il benessere.

In allegato la scheda sintetica che illustra il progetto “NutriMENTE – La cultura a Parma” e i suoi obiettivi, nonché le descrizioni specifiche per le diverse collocazioni in cui il progetto è suddiviso.

Oltre ai 18 posti sopra elencati, afferenti al settore Cultura del Comune di Parma, il progetto “NutriMENTE – La cultura a Parma” mette a disposizione anche altri tre posti nei comuni di Fidenza, Fontanellato e Soragna.

Info e contatti:

Il servizio civile dura 12 mesi, impegna circa 25 ore la settimana e riconosce un compenso mensile pari a € 444,30.

Info: Ufficio Servizio Civile Universale, SO Personale, Formazione e Sviluppo Organizzativo – Settore Risorse Umane – Comune di Parma www.serviziocivilparma.it serviziocivile@comune.parma.it telefono: 0521 4 0521.

La domanda si presenta esclusivamente online, tutte le informazioni sulle modalità sono disponibili sul sito dell’ente titolare del progetto https://cssparma.it/come-candidarsi/ entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022

Si ricorda che per candidarsi è necessario essere in possesso dell’Identità Digitale SPID con livello di sicurezza 2.