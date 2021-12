Ultimo atto della Rassegna triennale “San Leonardo cuore della città” 2018-2021

Si avvia a compimento il lavoro svolto da parte del gruppo di lavoro del prof. Dario Costi dell’Università di

Parma per il quartiere San Leonardo. Dal 2018 ad oggi la collaborazione ha prodotto molte occasioni di

apertura con significativi effetti in ambito di formazione per gli studenti universitari e per gli alunni delle

scuole.

Nel 2018 l’Ateneo era stato invitato dall’Istituto Vicini, dalle parrocchie e dalle Associazioni del quartiere a

promuovere azioni per la messa in valore della realtà del San Leonardo e sono state organizzate una serie di

iniziative di incontro e di confronto che hanno orientato, in un’ottica di co-progettazione partecipata, una

serie di progetti di laurea coordinati ed ispirati ai principi che la città ha conosciuto presso la sede della

Fondazione Cariparma nella strategia urbana di Parma Città d’oro con l’obiettivo di stimolare la transizione

ecologica verso una città verde, accessibile e accogliente.

Gli esiti di questo lavoro progettuale e del processo di partecipazioni saranno in mostra dal 10 Dicembre in

una sezione della mostra prevista dalla scuola dal titolo UN PONTE SULL’ACQUA/UN PONTE SULLA TERRA

promossa dagli Istituti Micheli, Toscanini e ITIS Da Vinci e che presenterà il lavoro dei laureandi di

Architettura dal titolo SAN LEONARDO CUORE DELLA CITTÀ.

All’interno di questa sezione verranno presentate anche le esplorazioni dei laureandi e del gruppo di ricerca

del prof. Costi sul tema dell’identità chimico-farmaceutica del quartiere e della città con un collegamento

tra le testimonianze del centro storico con l’Orto botanico, la Spezieria di San Giovanni, l’Antica Farmacia

San Filippo Neri e quelle del quartiere da mettere in valore: La sede Borsari, la sede storica della Chiesi

Farmaceutici e l’area Bormioli. Il fotografo Carlo Gardini ha svolto una campagna fotografica su questi

luoghi che verrà presentata in mostra e nel catalogo.

MOSTRA UN PONTE SULL’ACQUA/UN PONTE SULLA TERRA

La presentazione dei progetti universitari per il quartiere dal titolo SAN LEONARDO CUORE DELLA CITTA’

All’interno della mostra UN PONTE SULL’ACQUA/UN PONTE SULLA TERRA, che inaugurerà venerdì 10

Dicembre alle ore 10:00 al plesso Luigi Vicini della Scuola Micheli, l’Università di Parma presenterà i lavori

didattici sviluppati dal 2018 al 2021 che documentano il processo di partecipazione e co-progettazione con

le scuole, le parrocchie e le associazioni finalizzato al ridisegno del quartiere, con lo scopo di far

riappropriare il cittadino degli spazi che gli appartengono. In questa occasione si concluderà il percorso di

questi tre anni, con la presentazione degli elaborati didattici dal titolo SAN LEONARDO CUORE DELLA

CITTA’, svolti dai laureandi di e seguiti da alcuni docenti dei corsi di laurea di Architettura.

Collegata a questa presentazione e a conclusione del percorso triennale si terrà una rassegna di tre incontri

nelle giornate di giovedì 2, giovedì 9 e giovedì 16 dicembre presso l’aula al primo piano con ingresso dal

lato nord del plesso Vicini, in Via Milano 14/a Parma