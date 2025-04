Ultimo incontro di “Arcimboldo”: L’apprendimento attraverso il potenziamento

Ed eccoci arrivati all’ultimo incontro della lunga, ma straordinaria rassegna Arcimboldesca.

L’associazione culturale ed educativa Arcimboldo chiuderà questa arricchente sessione, prima della ripartenza a Settembre, con l’incontro “l’apprendimento attraverso il potenziamento”.

La dott.ssa Alessandra Barale laureata in lingue e docente certificata UK, con la collaborazione della Counselor Simona Galassi esperta in potenziamento cognitivo attraverso il metodo Feuerstain, presenteranno ai partecipanti un metodo utile per affinare le competenze dei bambini nell’apprendimento cognitivo, e in particolare della L2.

La location di chiusura sarà all’interno del parco Cittadella nei locali de Lostello dalle ore 16 alle ore 18. La scelta della location Lostello, immersa nel verde, è anche per ricordare l’importanza dell’educazione naturale e in Natura che l’associazione Arcimboldo tanto promuove. Il laboratorio dedicato ai bambini sarà incentrato sul potenziamento della lingua inglese (L2).

Le Arcimbolde e gli Arcimboldi vi aspettano numerosi per chiudere questo anno ricco di emozioni e soddisfazioni.

