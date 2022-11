Un albero di sorrisi per Caritas Children

Con un appello pieno di positività, “Un Albero di sorrisi”, prende il via la nuova campagna natalizia di Caritas Children Onlus.

Caritas Children, Onlus di Parma attiva da molti anni sul territorio, si impegna a tutelare i diritti dell’infanzia e della gioventù in tutto il mondo e sostiene ad oggi 5371 bambini in 43 missioni, porta avanti 15 progetti di cooperazione internazionale ed è attiva in 18 paesi del mondo. Nel 2021 l’89% delle risorse entrate sono state destinate ai progetti.

L’associazione ha vissuto un anno 2022 non semplice a causa della complessa situazione mondiale che ha generato da una parte un peggioramento generale della tutela dei diritti dei bambini nel mondo e pertanto l’aumento delle richieste di sostegno, e contemporaneamente la difficoltà di reperire maggiori risorse per i bisogni crescenti, vista anche la crisi economica ancora in corso.

Nonostante tutto, affronta il futuro con ottimismo, fiducia e, appunto, sorriso. Partendo dalla frase celebre “Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per l’umanità” di Joseph Addison, propone simbolicamente al territorio di costruire un albero di sorrisi a sostegno di sei progetti di cooperazione internazionale, in Perù, Madagascar, Congo (RDC), Sri Lanka, Brasile e Libano.

Il sogno è di raccogliere 45000 euro per sostenere 225 bambini nel recupero scolastico in Sri Lanka, garantire l’alimentazione a 50 ragazzi in un carcere minorile in Congo (RDC), supportare psicologicamente con attività dedicate 80 bambini in una grave situazione di fragilità e di povertà in Brasile, permettere l’accesso alla scuola materna a 90 piccoli malgasci, sostenere le cure di 10 bambini con disabilità in Perù e dare istruzione a 10 adolescenti rifugiati siriani e iracheni in Libano. Questi sono gli obiettivi concreti della campagna.

La destinazione dei fondi: i progetti in breve.

Il progetto in Libano si chiama “NO all’esilio dell’istruzione – Progetto Educazione per i giovani rifugiati” e nasce con l’obiettivo di fornire un’educazione scolastica di base a ragazzi di famiglie di rifugiati siriani e iracheni, provenienti da situazioni di grande miseria e disagio, regolarmente assistite dall’Associazione Oui pour la Vie in Libano.

In Brasile, invece, il progetto “Un continuo rinforzo educativo – Progetto Doposcuola Senador Canedo” è finalizzato al sostegno di attività di doposcuola per integrare le lacune scolastiche dei ragazzi e permettere loro di non lasciare la scuola, grazie all’accrescimento dell’autostima e delle competenze.

In Perù, “Abilitando le diversità – Progetto Centro de Rehabilitación Arired” garantisce il funzionamento di una struttura per la riabilitazione di bambini nati con lesioni cerebrali e difficoltà locomotorie e del linguaggio, grazie al lavoro di operatori specializzati.

Dall’altra parte del mondo, il progetto in Sri Lanka “Donare il Sapere e Saper Donare – Progetto Miani Boys” vuole sostenere lo stipendio di diversi insegnanti presso il Miani Tuition Center gestito dai Padri Somaschi, per garantire il diritto all’istruzione per tutti, anche a chi proviene da famiglie più povere.

Nel continente africano, i progetti sono in Congo (RDC) e in Madagascar. Il primo, il cui nome è “Un sostegno al di là di ogni barriera – Progetto Assistenza Alimentare e Sanitaria”, nasce con lo scopo di fornire un sostegno alimentare e medico a tanti bambini nel carcere Munenze nella città di Goma. Mentre “Un primo passo all’educazione – Progetto Classi materne” in Madagascar, ha l’obiettivo di provvedere al funzionamento di 3 classi materne – gestite da TsiryParma – per evitare che i bambini siano costretti a seguire le attività lavorative dei genitori nell’attesa di iniziare la scuola a 6 anni.

Come contribuire? Caritas Children propone diverse possibilità per aggiungere all’Albero di sorrisi di Natale il proprio sorriso.

Il modo più semplice è quello di sostenere uno o più progetti della campagna di Natale. In cambio, si riceverà un biglietto personalizzato da regalare a Natale a parenti o amici e, a distanza di qualche mese, una lettera di ringraziamento intestata direttamente al donatore.

In alternativa, è possibile fare una donazione diretta e libera all’Associazione che provvederà in base al bisogno a sceglierne la destinazione.

Un’altra modalità per sostenere Caritas Children è quella di regalare il sostegno a distanza di un bambino o di una bambina (contributo minimo 12 mesi). Verranno inviate le informazioni relative alla sua storia, il suo quotidiano, la sua famiglia e i suoi sogni: un modo per farlo entrare in modo affettuoso e simbolico nella propria famiglia, o nella famiglia di chi riceve il dono.

Per donare direttamente, le coordinate sono il conto corrente di Banca Etica – IBAN IT53S0501812800000017019928 oppure il conto corrente postale – 62002688. I conti sono intestati a Caritas Children Onlus.