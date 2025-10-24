Un anno di crescita e futuro condiviso per il Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma

Primo compleanno per il Polo per l’Infanzia dell’Università di Parma, che ha spento simbolicamente la sua prima candelina con una mattinata di confronto e riflessione sul futuro dei servizi educativi. L’incontro, dal titolo “Il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma compie un anno: in dialogo con la città, gli stakeholder e gli altri Atenei”, ha ripercorso l’esperienza di un anno di attività, per poi allargare l’orizzonte a una tavola rotonda sui servizi per l’infanzia universitari in Italia.

Nato da un progetto condiviso tra l’Ateneo e la Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari, il Polo accoglie bambine e bambini da 0 a 6 anni al Campus Scienze e Tecnologie, con un nido e una scuola dell’infanzia integrati. I servizi sono rivolti in via prioritaria a studenti e personale universitario, ma restano aperti anche alle famiglie esterne, offrendo un modello di inclusione e qualità educativa.

La struttura, progettata dall’architetto Enrico Molteni e interamente ecosostenibile, è gestita da Auroradomus Cooperativa Sociale ONLUS (Gruppo COLSER-Auroradomus) per il triennio 2024-2027.

«Il Polo per l’Infanzia è un vero fiore all’occhiello per l’Ateneo e, mi permetto di dire, anche per la città», ha sottolineato il Rettore Paolo Martelli, ricordando la collaborazione con la Fondazione e ringraziando Paolo Barilla «per la costante attenzione e sensibilità».

«Poter contribuire alla crescita e alla formazione dei ragazzi è una grande opportunità – ha dichiarato Barilla –. La personalità di un individuo si forma dai primi mesi di vita, e avere un polo dell’infanzia in un luogo così stimolante come il Campus è motivo di grande soddisfazione».

Anche il sindaco Michele Guerra ha rimarcato il valore della sinergia tra Comune e Università: «È uno dei progetti più interessanti visti nascere in città, perché racchiude in un unico luogo educazione, innovazione e comunità».

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore educativo e accademico. Dopo la sessione introduttiva, la tavola rotonda “I servizi per l’infanzia universitari: possibilità e responsabilità nell’educare”, moderata da Maja Antonietti, ha offerto un confronto sulle esperienze e prospettive dei poli universitari dedicati all’infanzia. Le conclusioni sono state affidate a Susanna Mantovani, professoressa onoraria dell’Università di Milano–Bicocca, che ha sottolineato l’importanza di costruire “una rete di esperienze e competenze per un’educazione sempre più integrata e di qualità”.