Un anziano si allontana da casa, la Polizia locale lo riporta dai suoi cari

Giovedì 06 maggio, intorno alle 18:00, un uomo di 80 che si era allontanato dalla propria abitazione familiare sita in un comune della provincia di Parma veniva ritrovato a Medesano da una pattuglia della Polizia Locale.

Una cittadina, tramite il numero unico della Centrale Operativa, chiedeva l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale Bassa Val Taro in quanto in una via del paese avena notato un uomo anziano appiedato, gli Agenti presumendo un probabile smarrimento della persona.

All’arrivo sul posto, gli Agenti rivolgevano alcune specifiche domande all’anziano il quale forniva risposte approssimative e confuse; emergeva quanto sospettato ovvero un allontanamento da casa dell’anziano.

Gli Agenti provvedevano ad identificare l’uomo, nato nel 1939. Dalle indagini messe in atto immediatamente dalla Polizia Locale Bassa Val Taro si aveva la conferma che l’uomo si era allontanato da un Comune della provincia ed aveva raggiunto Medesano presumibilmente a bordo di mezzi pubblici.

Veniva immediatamente contattata la Polizia Locale del luogo di residenza del soggetto; dopo brevi accertamenti da parte dei colleghi gli Agenti della Bassa Val Taro contattavano i familiari dell’uomo che rincuorati dal ritrovamento si mettevano subito in viaggio per riprendere il congiunto e riportarlo presso la sua abitazione.

Dopo aver ricevuto i ringraziamenti dei congiunti, gli operatori della Polizia locale ritornavano a pattugliare il territorio, certi che avevano di sicuro già aiutato un uomo a ritrovare la strada di casa.

L’attività degli Agenti della Polizia Locale non si esprime soltanto in sanzioni poiché gli stessi svolgono un compito di fondamentale importanza – riferisce il Comandante Isp. Capo Giovanni Saviano – che non si esaurisce nella sola funzione repressiva o sanzionatoria, ma riguarda la loro quotidiana vicinanza alla popolazione, la capacità di ascolto e di aiuto in cui si traduce in polizia di prossimità che poi è alla base della funzione stessa della Polizia locale.