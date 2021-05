Un arresto in città per evasione dai domiciliari e varie denunce

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno arrestato un 38enne di origine albanese per evasione e denunciato per furto e detenzione di oggetti atti ad offendere un 33enne di nazionalità indiana.

L’albanese è stato notato camminare, nel tardo pomeriggio, dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile impegnata nei controlli del territorio in Via Dalmazia, Accortosi di essere osservato, assumeva un atteggiamento sospetto, abbassando il volto, come per voler evitare di essere riconosciuto.

Insospettiti i militari, si avvicinavano e fermavano l’individuo, chiedendogli di esibire documenti. Lo stesso consegnava unicamente un certificato di nascita in lingua albanese che deteneva mal piegato in tasca, privo di qualsiasi effigie fotografica, che consentiva di estrapolare i suoi dati anagrafici.

Dal controllo in Banca Dati è emerso che a carico dello stesso vi è attiva una misura di detenzione domiciliare. Condotto in caserma è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, per accertarne l’effettiva identità. A seguito del positivo riscontro il 38enne è stato arrestato e posto nuovamente ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Invece i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, allertati dalla Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale in via Emilia Ovest, dove poco prima la vigilanza aveva fermato un 33enne indiano che ha superato le casse con occultato nel giubbotto 3 batterie powerbank, utilizzate come batteria di riserva per gli apparati elettronici, e tre auricolari per un importo complessivo di poco meno di 100 euro. Il fermato, affidato ai Carabinieri, ha restituito quanto prelevato. Condotto in caserma è stato denunciato per furto e per detenzione di oggetti atti ad offendere in quanto a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma