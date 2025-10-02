Ultime notizie
Banner

“Un Cantuccio di Pace”: Emergency anche a Parma per la Giornata del Dono

Dal 3 al 5 ottobre, solidarietà e biscotti per sostenere l’impegno medico a Gaza

di Tatiana Cogo

In occasione della Giornata del Dono, Emergency torna in Emilia Romagna con l’iniziativa “Un Cantuccio di Pace”, per sensibilizzare la comunità sul sostegno alle attività mediche dell’ong a Gaza. A Parma, i volontari saranno presenti in due appuntamenti da non perdere: sabato 4 ottobre, dalle 8 alle 12:30 al Mercato Agricoltori, di via Imbriani e sia sabato che domenica 5 ottobre dalle 10 alle 18 in via Mazzini, 2.

Durante queste giornate, sarà possibile ricevere i cantucci di Pace, tipici biscotti nostrani distribuiti dai volontari in confezioni da 250 grammi, realizzati con il 25% di mandorle intere. I cantucci, nati come gallette per i soldati romani e poi trasformati dai Medici in dolcetti di fine pasto, rappresentano oggi un simbolo di pace, condivisione e riconciliazione.

L’iniziativa coinvolge oltre 2.000 volontari in 20 regioni italiane ed è un’occasione concreta per fare un gesto di solidarietà: con una donazione libera, i cittadini possono contribuire al lavoro medico e umanitario di Emergency a Gaza, sostenendo chi ogni giorno lavora in prima linea per curare vittime di conflitti e povertà.

Un piccolo biscotto può diventare un grande messaggio: quello della pace, della solidarietà e della speranza.

Leggi anche:

Università Popolare di Parma: 190 corsi per il nuovo anno accademico

Un fiore per la prevenzione: Campagna Amica e Avoprorit insieme contro il tumore al seno

Parma, corteo studentesco e presidio all’Università contro l’attacco alla Flotilla

Sciopero generale: a rischio anche Falstaff, Aggiornamento sui possibili disagi

Scoperto traffico di “droga del sesso”: arrestato un 38enne, denunciati due complici

Mostra Dalì, Cavandoli (Lega): “Patrocini concessi con troppa leggerezza. Dopo Bello Figo, un altro danno all’immagine della città”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

 

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it