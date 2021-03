Un concorso per racconti brevi e uno di pittura e scultura indetti dal Comune di Collecchio

Storie di una donna: concorso nazionale per racconti inediti brevi

Cogliendo l’occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021, il Comune di Collecchio propone un concorso nazionale per racconti inediti brevi intitolato ‘Storia di una donna’, aperto a tutti purché maggiorenni.

– Da parte dell’Amministrazione comunale – spiega la Sindaca Maristella Galli – l’attenzione alle donne segue il filo rosso della conoscenza e della riflessione declinata sul piano artistico come su quello dell’impegno concreto contro la violenza di genere, della formazione e delle iniziative rivolte al mondo della scuola, oltre che degli strumenti culturali adeguati ad affrontare la questione del rapporto uomo-donna in un’ottica di comprensione condivisa. –

La partecipazione al bando è gratuita e possibile fino al 31 Maggio 2021 compreso: ogni candidato può presentare una sola opera, scritta in lingua italiana e mai premiata in precedenza.

Le opere non saranno restituite e dovranno essere spedite esclusivamente via mail in .pdf, all’indirizzo storiadiunadonna@comune.collecchio.pr.it corredate dalla scheda di partecipazione opportunamente compilata, pubblicata sul sito del Comune di Collecchio.

I risultati verranno resi noti sempre tramite il sito internet istituzionale del Comune di Collecchio: le dieci opere finaliste verranno raccolte in una pubblicazione, andando a comporre una collana di libri dedicati alle donne a cura dell’Assessorato alla Cultura, mentre i primi tre classificati riceveranno anche una targa di riconoscimento.

Per ulteriori informazioni sul bando chiamare lo 0521 301283 oppure lo 0521 301266 o anche scrivere all’indirizzo mail b.pelosi@comune.collecchio.pr.it.

‘Un bacio e mille ancora’: concorso nazionale di pittura e scultura

<‘Un bacio e mille ancora’: nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei contesti artistici e culturali, a partire da quelli presenti sul territorio> spiega la Sindaca di Collecchio Maristella Galli <il Comune di Collecchio organizza un concorso nazionale di pittura e scultura dedicato al tema del bacio nella sua più ampia accezione.>

<L’edizione 2021, aperta a tutti purché maggiorenni, richiede agli artisti di interpretare il soggetto del bacio ispirandosi alla propria sensibilità personale, che si tratti di quello materno o d’amore, il bacio che racconta un’amicizia o una semplice relazione sociale.>

Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, preferibilmente incorniciate nel caso di dipinti ed accompagnate da supporto per l’esposizione.

Gli artisti che intendono partecipare dovranno presentare i bozzetti delle opere che intendono realizzare, inviandoli o consegnandoli alla Biblioteca comunale di Collecchio, corredati da una lettera di accompagnamento con i dati anagrafici dell’autore ed il titolo dell’opera.

I bozzetti dovranno pervenire tra l’8 Marzo e il 31 Maggio compreso direttamente alla sede indicata, situata in via Valli 2, all’interno del parco F. Nevicati.

Successivamente, un’apposita giuria provvederà ad una selezione per poi contattare gli artisti che saranno invitati realizzare le loro opere, da esporre in occasione della mostra a tema in programma al Centro Culturale Villa Soragna dall’11 Settembre al 31 Ottobre prossimi.

L’iscrizione al concorso è gratuita ed ogni partecipante può presentare una sola opera: per informazioni telefonare allo 0521 301283 o scrivere all’indirizzo mail b.pelosi@comune.collecchio.pr.it