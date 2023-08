Un corso gratuito da video maker tenuto da Enrico Zermani per i giovani di Montechiarugolo

Grazie ad un bando di co-progettazione di Pedemontana Sociale Esplora Aps, impegnata in progetti inclusivi di promozione sociale, ha progettato un laboratorio teorico pratico di video making tenuto dal video-operatore e fotografo Enrico Zermani, formatosi alla Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media di Milano, per anni video operatore a Teleducato e vincitore del primo premio del «Concorso nazionale di cinematografia sportiva 20×22» organizzato da CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) dal titolo «Amo lo sport perché» e ritirato a Roma a inizio anno.

Riservato ai giovani dagli 11 ai 18 anni residenti nel Comune di Montechiarugolo, il laboratorio si terrà per la parte teorica a Monticelli nei locali del Centro giovani Air Jam a partire da lunedì 21 agosto.

In tutto quattro appuntamenti – per complessive nove ore di lezione – in cui nella parte pratica verranno filmati i ragazzi impegnati nell’esecuzione del murales che verrà realizzato nella zona del Parco Zinelli a cura del gruppo scout Agesci Val d’Enza 1.

Alla fine del percorso i frequentanti impareranno a filmare ed editare dal proprio device – smartphone, tablet o video camera digitale – video/docufilm/cortometraggi corredati da musiche e didascalie utilizzando programmi freeware e open source.

I lavori dei partecipanti saranno proiettati durante una giornata di festa – in fase di calendarizzazione – che si terrà al circolo Arci di Tortiano.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso gratuito di video making è possibile scrivere a esplora.stampa@gmail.com oppure contattare il numero 338 5219408 entro domenica 20 agosto.