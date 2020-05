Un documentario per le donne. Un video racconta i primi passi della Casa delle Donne di Parma

Tre realtà s’incontrano: il Centro Giovani Federale, l’Officina Arti Audiovisive del Comune di Parma e la Casa delle Donne di Parma. Da una parte le ragazze adolescenti che vivono quotidianamente gli spazi del Centro Giovani e le giovani donne di Officina; dall’altra l’associazione Casa delle donne, in attesa di trovare uno spazio proprio, ospite del Centro Giovani Federale per le iniziative e le assemblee. Un incontro che è diventato, da subito, desiderio di conoscenza, di scambio, di approfondimento.

E da qui l’idea di un video che racconta i primi passi di una realtà voluta, progettata, ideata da donne per le donne. “Un lavoro molto bello che racconta di una sinergia importante – afferma Nicoletta Paci, Assessora alle Pari opportunità del Comune di Parma. Capacità e talenti che si mettono insieme e che raccontano la città: le donne, i loro desideri, le aspettative, i saperi. Ho molto apprezzato il racconto di una realtà, la Casa delle Donne di Parma, a cui auguro grande fortuna. Sottolineo che il Comune di Parma è impegnato nella ricerca di una sede idonea per la Casa delle Donne di Parma”.

E’ da molti anni che l’equipe educativa del Centro Giovani Federale tratta e affronta tematiche legate alle discriminazioni di genere, alla violenza contro le donne, al rispetto dei diritti umani; intanto all’Officina Arti Audiovisive nasce il progetto “Un documentario per le donne” un appuntamento settimanale, ideato e realizzato da quattro ragazze: Stefania, Aurora, Chiara e Caterina, unite dalla passione per il cinema e dalla curiosità per il mondo del femminismo; e prende forma anche la Casa delle Donne, l’idea di uno spazio che unisce, aggrega e accoglie che, al momento, non ha ancora una sede, ma tanti progetti, alcuni realizzati negli spazi del Centro Giovani Federale.

Le ragazze di Officina, armate di telecamere e microfoni, si sono recate al Centro Giovani Federale per assistere a una delle assemblee, molto partecipate, dell’Associazione La Casa delle Donne; lì hanno respirato un’aria di cambiamento e hanno avuto modo di raccogliere testimonianze, opinioni, vissuti di alcune donne, anche in successive interviste tenute a Officina Arti Audiovisive.

Un momento di collaborazione prezioso che conforta nell’idea di creare, all’interno della Casa delle Donne, uno spazio dedicato e protetto, un luogo di accoglienza e di condivisione con tutto quel bellissimo mondo di giovani donne curiose e volenterose di scoprire con i loro occhi cosa riserva il mondo, accompagnate da donne adulte e consapevoli dell’importanza di fornire strumenti educativi sani e fondamentali per una crescita consapevole e matura.