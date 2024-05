Un dono al Centro senologico di Parma da Adriana Tommasino, operatrice della struttura

Quando abbandona il camice bianco di operatrice tecnica al Centro senologico dell’Ospedale Maggiore Adriana Tommasino veste quello coperto di chiazze colorate di pittrice. “Sono nata con il pennello in mano, mi diceva sempre mio padre e ho voluto donare un mio dipinto al Centro senologico per trasmettere un messaggio positivo alle nostre pazienti e al personale che ogni giorno vive e lavora in questi locali”.

“Le tre grazie”, il titolo dell’opera che vuole esaltare la forza delle donne in omaggio alla famiglia matriarcale in cui è cresciuta. “Siamo cinque sorelle e un fratello, quindi le donne hanno avuto e hanno tuttora un ruolo importante nella mia vita”, aggiunge Adriana che per sottolineare il suo messaggio pittorico ha inserito nella tela una poesia che le ha trasmesso Donatella, socia dell’associazione La Doppia Elica. Queste le parole che accompagnano il quadro “Dolcezza di Donna /Persa nei suoi pensieri /Sfiorata dalla disperazione /Arricchita da una forza estrema /Corri più che puoi /Sulle ali della Vita”.

Ad Adriana i ringraziamenti a nome del personale di Cecilia D’Aloia, responsabile del Centro senologico di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per un gesto che rende più accoglienti gli ambienti del Centro e valorizza l’universo femminile nelle sue sfaccettature così come nelle parole di Donatella.