Un ecografo per la Pediatria d’urgenza dell’Ospedale dei bambini dal Lions Club Parma Host

Consegnato alla Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale dei bambini un ecografo che verrà utilizzato al Pronto Soccorso pediatrico del piano terreno per diagnostica rapida non invasiva nei piccoli pazienti.

“E’ uno strumento utile per effettuare ecografie addominali o polmonari in caso di traumi – ha spiegato il direttore della struttura di Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi – perché le tecnologie evolvono continuamente e ci consentono prestazioni sempre più veloci e dettagliate. Ed è un alleato prezioso per trovare accessi venosi difficili soprattutto in bambini molto piccoli, evitando di sottoporli a due o più punture. Inoltre si integra con altri strumenti come quelli che utilizziamo per blande sedazioni in caso di esami fastidiosi”. Quindi un grazie al Lions Club Host Parma rappresentato alla consegna dell’ecografo dal presidente Sergio Bandieri, presidente, e dal responsabile GST Giancarlo Parisi, che hanno commentato così la loro donazione:

“Il Lions Club Parma Host è onorato di poter contribuire con questa donazione al potenziamento dell’attività del prestigioso Ospedale dei Bambini di Parma. Questo tipo di donazioni costituiscono parte integrante della Missione dei Lions Club, missione che si sostanzia anche con aiuti alle Realtà Sanitarie locali, così come avvenuto anche lo scorso anno tramite la donazione di due respiratori per i Reparti Covid. Dopo un periodo terribile che tutti abbiamo vissuto vorremmo, anche mediante questi segnali, riaprire gli occhi alla Speranza”.

“A nome del Lions Club Parma Host, svolgo volentieri il gradito compito dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Innanzitutto, alle aziende e alle associazioni che hanno collaborato insieme a noi su questo importante progetto, particolarmente coinvolgente poiché rivolta all’infanzia. Quindi, un sentito ringraziamento all’Ascom di Parma, Barilla, Chiesi, impresa Galloni, Ilger.com, Advantage, Azienda Agricola Farnese, Scuderia De Adamich, Artcafe, Synergetic, Multiplo e Luma. Vorrei anche ringraziare il dottor Dodi della Unità di Pediatria Generale e d’Urgenza unitamente a Corrado Vecchi, presidente dell’Associazione Giocamico, per il prezioso supporto. Questa donazione è stata resa possibile solo con il loro convinto sostegno”.