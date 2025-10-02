Un fiore per la prevenzione: Campagna Amica e Avoprorit insieme contro il tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e Campagna Amica, insieme a Donne Coldiretti e all’associazione Avoprorit (Associazione Volontaria Promozione Ricerca Tumori), promuove un’iniziativa speciale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cura di sé e della ricerca oncologica.

Sabato 4 ottobre 2025, al mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica, i volontari di Avoprorit saranno presenti per tutta la mattinata: chi vorrà potrà effettuare una donazione volontaria e ricevere in cambio eriche e ciclamini rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno. Non solo fiori ornamentali, ma un segno concreto di solidarietà e sostegno alla prevenzione, trasformando il mercato in uno spazio di incontro, informazione e impegno civile.

“Siamo felici di ospitare questa iniziativa tra i banchi del nostro mercato – dichiara Franca Boschi, presidente di Agrimercato Parma –. Sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della cura di sé è al centro del nostro impegno, un percorso che unisce benessere, sostenibilità e solidarietà.”

Monia Repetti, rappresentante di Donne Coldiretti Parma, aggiunge: “I mercati Campagna Amica sono il contesto ideale per supportare iniziative di solidarietà, perché mettono in contatto consumatori consapevoli e produttori locali, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Il contatto umano rimane fondamentale per avvicinarsi a temi di grande importanza come la prevenzione oncologica.”

L’appuntamento è quindi sabato 4 ottobre al mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica, un’occasione per fare acquisti consapevoli, scegliere prodotti locali di qualità e, soprattutto, contribuire attivamente alla salute della comunità con un gesto semplice ma significativo.