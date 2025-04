Un gesto di solidarietà per le donne operate al seno: il progetto “Ti porto con me”

Un gesto di solidarietà, cura e affetto per le donne che affrontano un intervento chirurgico al seno: è questo il cuore del progetto “Ti porto con me”, nato dalla collaborazione tra ADOS Parma e Valentina Dell’Aglio, che ha voluto condividere con le pazienti un simbolo di speranza e sostegno.

La borsa “Ti porto con me” è un oggetto speciale, pensato per accompagnare le donne nel delicato percorso post-operatorio. Realizzata a mano da una carissima amica di Valentina – “dalle mani di fata” – la borsa è, fin dal nome, una carezza simbolica, un gesto gentile e affettuoso.

“È una testimonianza di solidarietà che le donne potranno portare con sé durante la guarigione – racconta Valentina Dell’Aglio – come un legame che dura nel tempo, proprio come quello che ho ricevuto io in un momento di grande fragilità della mia vita.” Per sensibilizzare più persone a raccogliere fondi destinati all’acquisto di materiali necessari, Valentina ha trasformato il suo compleanno in un’occasione di solidarietà. Ha organizzato un aperitivo con amici e conoscenti, spiegando la sua iniziativa e invitando chi voleva a contribuire con una piccola donazione. “La mia festa di compleanno è diventata un momento di condivisione e di sostegno a questo progetto. Non volevo regali per me, ma un aiuto per continuare a donare queste borse alle donne che ne hanno bisogno”.

L’evento ha avuto un grande successo: tra brindisi e sorrisi, sono stati raccolti fondi che permetteranno di realizzare nuove borse, garantendo che sempre più pazienti possano ricevere questo piccolo ma prezioso aiuto.

Il progetto ha trovato subito il sostegno di ADOS Parma, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. “Il nostro obiettivo non è solo donare queste borse – spiega Cecilia Zanacca, presidente di ADOS Parma, affiancata dal prof. Vincenzo De Lisi – ma far sì che il progetto possa crescere, coinvolgendo nella realizzazione anche altre donne che attraversano momenti di fragilità.”

Le prime borse sono state donate al reparto di Chirurgia Senologica, rappresentato dalla dottoressa Maria Francesca Arcuri, e alla Breast Unit, con il responsabile Daniele Zanoni, che hanno espresso sincera gratitudine verso la donatrice e ADOS Parma per il valore simbolico e pratico del progetto.

“L’idea di poterle consegnare alle pazienti come dono rappresenta una attenzione particolare nei loro confronti – aggiunge la dottoressa Arcuri- sono comode e funzionali per contenere i drenaggi e facilitare i movimenti sia in casa che all’esterno. Inoltre sono bellissime e una diversa dall’altra, come ognuna di noi”.