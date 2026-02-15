Un gol di Pellegrino nel recupero regala 3 punti d’oro al Parma

IL TABELLINO – Parma- Hellas Verona 2-1
Parma: Corvi; Delprato, Circati, Valenti (46′ Ondrejka); Britschgi, Bernabé, Keita (62′ Nicolussi Caviglia), Sorensen (70′ Oristanio), Valeri; Strefezza (95′ Ordoñez), Pellegrino. All.: Cuesta.
Verona: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali (20′ J.D. Akpa Akpro), Niasse (79′ Serdar), Al-Musrati, Harroui (79′ Slotsager), Bradaric; Bowie (62′ A. Sarr), Orban. All.: Sammarco.
Arbitro: Pairetto di Nichelino.
Gol: 4′ Bernabé (P), 43′ rig. Harroui (V), 93′ Pellegrino (P).
LA PARTITA – Sfida non semplice, quella del Parma contro il Verona, che, dopo avere giocato quasi tutta la partita in superiorità numerica, si fa raggiungere dai veneti a fine primo tempo e poi agguanta la vittoria nel finale di gara con un colpo di testa di Pellegrino.
La partita inizia subito in discesa per i crociati, che partono forte.
Al 4′ Keita recupera palla a centrocampo e la serve a Bernabè, che controlla con il sinistro e calcia al volo dalla distanza, trafiggendo Montipò alla sua sinistra. Una rete molto bella.
All’11’ Orban viene espulso.
Il Parma sembra in controllo. Ma una disattenzione difensiva riapre la gara. Al 41′ Bowie riceve palla in area, è pronto a calciare ma viene fermato fallosamente da Circati. Rigore battuto magistralmente da Harroui alla destra di Corvi, spiazzato (43′). Nel secondo tempo, netto dominio crociato, non sempre incisivo: il Verona, che si difende in modo ordinato, non rinuncia a qualche ripartenza.
Al 71′ Strefezza pericoloso con un tiro a giro, che coglie la traversa.
La pressione del Parma si concretizza infine al 93′. Nicolussi Caviglia crossa perfettamente per Pellegrino che incorna, trafiggendo il portiere scaligero.
IL MIGLIORE GIALLOBLÙ – Notevole la gara di Keita, che si conferma fondamentale a centrocampo per corsa e intensità. Da lui nasce peraltro l’azione del primo gol. Una menzione per la rete decisiva a Pellegrino, che lotta con la solita determinazione per tutta la gara.
LA CURIOSITÀ – Il Verona aveva vinto, prima di oggi, la metà delle sfide di Serie A disputate contro il Parma. 10 vittorie dei veneti, 4 pari, 6 dei crociati.
DALLA CURVA – Colori sociali simili, un gemellaggio ormai lontano, fino al 1999. Negli ultimi due anni, rivalità per la corsa-salvezza. Buona la presenza dei veneti al Tardini: sono più di 1300 i tifosi ospiti. In totale, poco più di 17mila gli spettatori.
c.s.