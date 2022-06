Un incontro con Potere al Popolo alla Picasso Food Forest per parlare di biodiversità

Sulle tracce della biodiversità urbana è il titolo dell’evento organizzato domenica 5 giugno da Potere al Popolo tra via Ximenes e via Picasso. I partecipanti hanno visitato la Picasso Food Forest, un’isola di biodiversità nel quartiere san Lazzaro, guidati da uno dei suoi attivisti, Eric Franc.

‘Da oltre dieci anni abbiamo superato gran parte dei cosiddetti planetary boundaries, le soglie limite di alcuni processi terrestri che andrebbero salvaguardati per mantenere l’equilibrio della vita di molte specie, compresa la nostra’ ha spiegato Eric Franc. ‘È chiaro che la retorica che affida al comportamento dei singoli la responsabilità di non superare questi limiti può portare a poco, perché i maggiori responsabili della crisi climatica sono pochi potenti. Ci sono però alcune cose da cui si può partire per rimediare’.

Tra queste, sicuramente cercare di mantenere delle isole di biodiversità anche nel contesto urbano, un verde che non sia solo quello ornamentale e volto all’uso delle persone, ma anche quello selvatico, in cui si mantengano i processi di interazione, scambio e riproduzione delle specie vegetali, della microfauna e della fauna avicola. Un verde che può fornire numerosi servizi ecosistemici anche alle persone, dalla riduzione delle isole di calore allo stoccaggio dell’anidride carbonica.

‘È molto importante che anche chi amministra una città impari a cambiare punto di vista, mettendo al centro non solo la specie umana ma anche tutte le altre che abitano il pianeta, garantendo un rispetto e una convivenza di cui possono beneficiare tutti e tutte’ ha commentato il candidato sindaco Andrea Bui. ‘Per questo ci impegniamo a supportare chi opera in questo senso, come chi partecipa alla Food Forest, ma anche a fornire un indirizzo nella cura del verde urbano che salvaguardi la biodiversità e le aree naturali’.