Un incontro pubblico in Piazzale della Pace per ricordare il professor Samuel Paty nel nome della libertà di espressione

In omaggio all’insegnante della scuola pubblica francese, prof. Samuel Paty, barbaramente trucidato dopo una campagna diffamatoria per avere insegnato e difeso in una scuola media il principio della libertà di espressione, l’UAAR (“Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti”) insieme agli “ex Musulmani d’Italia”, organizzano per domani, sabato 24 ottobre alle ore 17,00 in Piazzale della Pace, un incontro pubblico di commemorazione.

Il momento di riflessione è aperto a tutta la cittadinanza, e in particolare l’invito è stato rivolto alle autorità cittadine e a varie altre associazioni (come il gruppo dei Francesi e francofoni di Parma) e ai sindacati (tutte le sigle provinciali degli insegnanti).

In caso di maltempo, l’evento si terrà al riparo sotto i portici della Pilotta.