Un inno alla pace per il secondo appuntamento dei Concerti del Boito

Un programma musicale che è un inno alla pace, e un modo per ricordare che le guerre lasciano solo devastazione, morte, disperazione e odio: è il filo conduttore di “Amao Omi”, secondo appuntamento de “I Concerti del Boito”, in programma martedì 11 febbraio alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine di Parma. La rassegna organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma prosegue con un programma dedicato a musiche di Arvo Pärt, Maurice Ravel e Giya Kancheli dirette dalla prof.ssa Ilaria Poldi e interpretate dal Coro da camera del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con i solisti Lisa Lotti (soprano), Alessandro Dei (organo) e il Quartetto Boito (Edoardo Filippi, sax soprano; Isabel Suarez, sax alto; Fabio Casamatti, sax tenore; Giada Bondavalli, sax baritono).

Il concerto si apre con “Da Pacem Domine” (“Dona loro la pace, Signore”) di Arvo Pärt, scritto in ricordo delle vittime di alcuni attentati di matrice islamica che, l’11 marzo 2004, fecero quasi 200 vittime a Madrid. Dello stesso autore si ascolterà “My heart’s in the Highlands” che affronta il tema dell’esilio, evocando il senso di tristezza e afflizione di quanti devono abbandonare la propria terra. Seguirà “Trois beaux oiseaux du Paradis” di Ravel, chanson per coro, versi e musica il cui testo è interrotto in ogni strofa dal verso “il mio amico è andato alla guerra”, un ritornello che spezza le parole. Conclude il programma “Amao Omi” (“Guerra insensata”), opera del compositore georgiano Giya Kancheli in cui il coro dialoga con un quartetto di sax, veicolando il messaggio che la guerra rompe i legami con le cose e con gli affetti.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dalla prof.ssa Ilaria Poldi.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.