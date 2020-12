Un libro e un podcast per ricordare Bernardo Cinquetti

L’Associazione Bernardo Cinquetti ricorderà l’artista parmigiano prematuramente scomparso con la pubblicazione del racconto “La piccola Parigi” con cui Cinquetti (“Berre” per gli amici) vinse nel 1997 la prima edizione del premio Brera dedicato al grande giornalista sportivo e scrittore lombardo. Un pensiero natalizio per i soci vecchi e nuovi.

La giuria del premio rimase colpita da “l’attualità del racconto, l’ambientazione urbana, il tono scanzonato e l’uso del dialetto”, come spiegò Paolo, uno dei figli di Brera, scegliendo il lavoro di Cinquetti tra quelli di un centinaio di scrittori.

“Giroclavano per i borghi di Parma, nella sera più tarda, due amici, non più così assorti come un tempo, nell’afferrare uomini e donne, e anzi forse per una volta ragionando, così com’è, sul mondo”, inizia così “La piccola Parigi”, che nel ’97 fu pubblicato come “Racconto della Domenica” dal quotidiano “La Gazzetta di Parma”.

Una versione audio del racconto letta da Lucio Rossi inaugurerà “Radio Berre”, il podcast dell’associazione, che ospiterà contributi di Cinquetti e di altri artisti.

Dall’8 dicembre il libro, che inaugura la collana “I quaderni di Abc”, potrà essere prenotato, mentre il podcast sarà disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme d’ascolto.

Un’iniziativa in continuità con la bellissima serata del 6 dicembre di un anno fa alla Giovane Italia in cui colleghi ed amici di Cinquetti hanno ricordato l’eclettico artista parmigiano. Le restrizioni imposte dalla situazione hanno reso impossibile la ripetizione di un evento live, consigliando modalità diverse per commemorare l’artista parmigiano scomparso il 30 novembre 2018.

“Bernardo Cinquetti era così e tutto ciò di cui si cibava, musica, letteratura, filosofia, umanità, veniva reso nuovamente al mondo attraverso le lenti speciali dei propri occhiali. Bernardo ci ha lasciato, tra il resto, una quantità considerevole di lavori letterari che noi di ABC, l’associazione a lui dedicata, sentiamo il dovere di portare alla luce e valorizzare. Questo primo racconto che ci accingiamo a pubblicare inaugura il lavoro che ABC svolgerà in tal senso nei prossimi anni”, si legge nella prefazione di Grazia Cinquetti, sorella dell’artista e presidente di Abc (Associazione Bernardo Cinquetti).

Per prenotare la propria copia del libro, occorre versare un contributo per le spese di stampa ed eventuale spedizione sulla piattaforma Growish.it: “ABC associazione Bernardo Cinquetti” https://bit.ly/2JIICQW