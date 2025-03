“Un mese esatto – viaggio nella pianura” con Carlo Ferrari al Torrione di Parma

Un viaggio nella pianura. Un viaggio nella direzione della via pedemontana che attraversa le città. Storie che prendono vita attraverso la voce e i gesti di uno stralunato personaggio detto il Savini, “che vuole sapere notizie sui pozzi che parlano, che ti chiamano per nome” e che sul fondo di quei pozzi vede le bottiglie di tutti quelli che sono naufragati, marinai contadini ma anche gente importante.

Savini è il protagonista dello spettacolo “UN MESE ESATTO – viaggio nella pianura” che andrà in scena in doppia replica, venerdì 21 marzo , alle ore 21.00, e sabato 22 marzo alle ore 18.30, nell’ambito del programma “Sul Naviglio …inverno/primavera”, a cura dell’associazione L.O.F.T.

Ad ospitare questo monologo, prodotto da Progetti&Teatro, con tecnica e luci di Erika Borella, e interpretato da Carlo Ferrari – che ha curato anche la regia e l’adattamento drammaturgico partendo dall’analisi di alcuni capitoli del romanzo “Il poema dei lunatici” di Ermanno Cavazzoni – sarà una location d’eccezione: il Torrione Visconteo, in via dei Farnese 23 a Parma, l’affascinante torre medievale che sorge di fronte al Palazzo della Pilotta, sul lato opposto del torrente, e che per la prima volta accoglierà al suo interno una produzione teatrale.

In questo spettacolo Ferrari ha compiuto un meticoloso lavoro sul personaggio, restituendolo nella sua complessità e nelle sue mille sfaccettature, nella sua innocenza e curiosità, nella sua solitudine e inconsapevole profondità d’animo.

Ne risulta una narrazione teatrale coinvolgente e densa di emozioni, dove c’è spazio per il sorriso e la commozione, dove prendono forma i bizzarri personaggi di cui Savini racconta (il sig. Pigafetta, il Nestore, il maestro, Taddei Filippo, don Solimano e poi i pozzi che parlano e le madonne), in un tempo e un luogo sospesi, impalpabili ma riconoscibili, dove visioni reali e fantastiche ruotano vorticose, sotto l’incanto di una luna amica e sognante.

(POSTI LIMITATI)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a: loftassociazione@gmail.com