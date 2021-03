Un minuti di silenzio davanti al municipio per la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Insieme al Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, agli Assessori Michele Guerra e Tiziana Benassi, il Sindaco Federico Pizzarotti nella piazza antistante il Municipio, sotto le bandiere a mezz’asta, ha osservato un minuto di silenzio in quella che, dopo il via libera del Senata, è stata decretata come prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

Un’iniziativa che coinvolgerà ogni anno le città italiane, un momento per abbracciare idealmente chi ci ha lasciato e le tante famiglie che hanno dovuto sopportare i lutti e gli strappi drammatici senza saluti imposti dalla pandemia.

“Di un anno fa non posso non ricordare la città deserta e il silenzio costantemente squarciato dalle sirene delle autoambulanze” ha detto commosso Federico Pizzarotti “non posso non scorrere nella memoria i visi dei tanti che, anche tra i miei legami personali, non ci sono più. E’ indelebile quello che è stato, ci porta sofferenza anche la situazione attuale. E’ giusto che l’Italia, che tutte le sue città e i suoi Municipi siano insieme in questo giorno, oggi e negli anni a venire per stringersi un abbraccio di memoria e di vicinanza”.