Un nuovo campo di calcio a 7 nel Centro Sportivo “Enrico Catuzzi”

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo campo da calcio a 7 in erba artificiale con impianto di illuminazione presso il Centro Sportivo “Enrico Catuzzi”. L’intervento, che rientra nell’ambito delle migliorie proposte dalla A.S.D. U.S. Astra, attuale gestore dell’impianto, in sede di gara, prevede un significativo miglioramento delle infrastrutture sportive della città.

L’opera rientra nel programma di riqualificazione dell’area nord-ovest del complesso sportivo e comprende la realizzazione di un campo regolamentare in erba sintetica, completo di recinzione e illuminazione. Inoltre, sono previste opere complementari quali la predisposizione di recinzioni attorno al campo d’allenamento in erba naturale e l’installazione di una tribuna lungo il lato est del campo principale.

Il progetto, che ha un costo complessivo di 260mila euro, è stato sostenuto dall’importante investimento dell’Astra, ma anche dall’incremento del contributo di gestione che è salito da 16.000 euro a 24.958,38, garantendo quindi alla società sportiva maggiori risorse per un totale di 114mila euro che hanno contribuito alla sostenibilità dell’intervento. L’intervento consentirà di ottenere l’omologazione del campo per le competizioni ufficiali, ampliando così le opportunità di utilizzo per le associazioni sportive locali e la cittadinanza.

“La gestione degli impianti sportivi è una sfida che richiede programmazione e capacità di mettere a sistema le risorse disponibili. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione delle strutture sportive della città, con l’obiettivo di garantire spazi adeguati alla pratica sportiva. La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un elemento chiave per assicurare efficienza e sostenibilità nella gestione, mantenendo al contempo un’offerta accessibile e di qualità per tutti i cittadini” commenta Marco Bosi, Assessore allo Sport e al Bilancio.

I lavori prevedono la rimozione della vegetazione esistente, la demolizione della recinzione attuale, il livellamento del terreno, l’installazione di un sistema di drenaggio e la posa di un manto sintetico di ultima generazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza, con la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia sportiva e impiantistica.

La realizzazione del nuovo campo si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione degli impianti sportivi della città, garantendo strutture sempre più moderne e accessibili alla comunità.