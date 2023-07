Un nuovo polo scolastico in via Maria Luigia

L’Amministrazione Provinciale ha in programma di edificare un nuovo polo scolastico via Maria Luigia a Parma.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio dopo l’abbattimento dell’ex palazzina sede di LTT (ex alloggio del custode) per la creazione di n. 11 nuove aule (per complessivi 4 piani) oltre a locali accessori, con ingresso indipendente su via Monte Nero.

Le strutture in elevazione del fabbricato saranno realizzate totalmente in cemento armato gettato in opera.

I prospetti saranno rivestiti da un sistema di blocchi in calcestruzzo ad elevata tenuta acustica oltre che isolanti termici.

Per schermare le finestre delle aule è prevista l’applicazione di un frangisole in alluminio.

Dal punto di vista impiantistico l’edificio avrà le caratteristiche prestazionali di NZEB (edificio ad energia quasi zero)

Importo complessivo dell’intervento: euro 4.180.000,00 finanziato con fondi PNRR

Consegna lavori: 22 maggio 2023

Tempo esecuzione: 486 giorni

Fine lavori previsto per 18 settembre 2024

Ditta appaltatrice:

R.T.L. COIMPA – CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria), P. le Badalocchio 9/B Parma (consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.) – CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante), Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma (consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. – S.T.I.G. SRL)

Progettazione e Direttore Lavori Architettonica: Arch. Cecilia Merighi

Progettazione e Direzione Lavori Strutturale: ing. Giorgio De Lisi

Progettazione e Direzione Lavori impianti meccanici: ing. Nicola Bedotti

Progettazione e Direzione Lavori impianti idraulici: ing. Ing. Stefano Terzi

Progettazione e Direzione Lavori impianti elettrici: ing. Gianpaolo Vecchi

Coordinatore della Sicurezza: Arch. Matteo Barbieri

Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli dell’Amministrazione Provinciale.