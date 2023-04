Un nuovo protagonismo per i giovani di Parma

Si è svolta questo pomeriggio, nella sala Giovanna del Laboratorio aperto nel complesso del San Paolo, la presentazione ai giovani della città del percorso di candidatura di Parma a Capitale Europea della Gioventù: un punto di partenza verso la creazione di un ecosistema territoriale a sostegno del protagonismo giovanile, in grado di mantenere viva la comunità costituita e che possa abilitare processi virtuosi di scambio, dialogo e azioni che vedano i giovani al centro dello sviluppo delle comunità.

Attraverso l’evento di oggi, promosso dal Comune di Parma in collaborazione con Ashoka e con il coinvolgimento attivo di “Parma, io ci sto!”, al quale hanno preso parte tante ragazze e ragazzi della nostra città, è stato presentato il percorso che darà avvio alla candidatura co-promossa e co-progettata con i giovani del territorio. Attraverso i criteri che sono stati condivisi nella giornata, verranno selezionati 27 giovani di Parma e provincia (tanti quanti gli Stati membri dell’Unione europea) per partecipare al “weekend trasformativo” e intraprendere il percorso successivo.

Il “weekend trasformativo” consisterà in una tre-giorni residenziale in presenza per i giovani selezionati. Durante il fine settimana i formatori guideranno i partecipanti nel riconoscimento e nel rafforzamento di competenze quali la progettazione sociale, la gestione delle relazioni, la capacità di lavoro in gruppo, la comunicazione sociale

Gli incontri vedranno il coinvolgimento di esperti e protagonisti della comunità di Parma e tratteranno i temi che sono legati al percorso di protagonismo della candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani.

Il Comune di Parma è partner dell’iniziativa GEN C (Generazione Changemaker) promossa da Ashoka Italia e Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) che si propone di costruire una comunità di giovani per garantire opportunità e relazioni volte ad esprimere al meglio il loro impegno a beneficio della comunità. In virtù di questo partenariato ha strutturato insieme ad Ashoka un dialogo per sostenere il protagonismo giovanile nel territorio. In particolare Ashoka e il Comune di Parma, con il supporto di “Parma, io ci sto!”, intendono lavorare per costituire una Commissione Giovani (“Young Advisory Board”) che possa funzionare come istituto informale consultivo per il percorso di partecipazione giovanile in vista della candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani, costantemente aperto ai nuovi ingressi di tutti coloro che vorranno diventarne partecipi.