Un nuovo veicolo di trasporto disabili per Intercral Parma

È stato presentato questa mattina, in piazza Garibaldi, il nuovo veicolo per trasporto disabili di Intercral Parma, acquistato grazie a un contributo di Fondazione Cariparma.

Al momento hanno partecipato l’assessora alla Partecipazione e Associazionismo Daria Jacopozzi, Mauro Pinardi, presidente di Intercral Parma, Franco Magnani, presidente Fondazione Cariparma, Massimo Fabi, Commissario straordinario Ausl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, il direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Francesco Leonardi, Giuliano Antognarelli, presidente dell’associazione Diabetici della provincia di Parma, e Arnaldo Conforti, direttore CSV Emilia, oltre a numerosi volontari.

Il nuovo mezzo andrà a implementare il parco veicolare di Intercral Parma, dotato di tre pulmini e tre autovetture, per un totale di sei veicoli di cui tre adibiti al trasporto disabili.

Questo nuovo veicolo consentirà di dare un positivo riscontro alla continua e crescente richiesta di mobilità assistita, determinata da una fragilità sempre più dilagante delle fasce più deboli della nostra comunità.

Il mezzo sarà utilizzato per varie finalità: per il trasporto giornaliero dei pazienti oncologici in cura nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma; l’accompagnamento degli studenti disabili a scuola; il trasporto degli anziani ai centri diurni e degli ospiti di ASP Parma nelle strutture per poter fruire di cure, oltre che al trasporto di cittadini in difficoltà nel raggiungere luoghi di cura, visite e per necessità quotidiane.

Inoltre il veicolo sarà lo strumento operativo di un nuovo servizio che a breve Intercral Parma attiverà congiuntamente con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con il Comune e la Provincia di Parma e l’associazione Diabetici di Parma che sarà realizzato con il sostegno economico della Fondazione Cariparma, a testimoniare la vicinanza della stessa alle esigenze del territorio provinciale.