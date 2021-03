Un pacco per sorridere: uova di Pasqua e regali per l’Oncoematologia pediatrica del Maggiore

Il loro obiettivo era consegnare qualche uovo di cioccolato al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Maggiore. Ma la risposta alla loro iniziativa “Un pacco per sorridere” è stata tale che sono arrivati con trenta scatoloni pieni di uova di cioccolato, giochi, materiale didattico, accompagnati da un pick up della Protezione civile. Loro sono cinque studenti universitari – Annarita Paglia, Giancarlo Centonze, Amedeo Falcone e Paolo Di Noia – capitanati da Giancarlo Caola e volevano dimostrare che l’impegno e la solidarietà sono valori condivisi anche dai più giovani.

“Con questa iniziativa – spiega Giancarlo Caola – abbiamo trovato l’approvazione da ogni fascia d’età, ma la cosa più bella è stata il coinvolgimento di miei coetanei, di adolescenti, di “ragazzini”, che volevano portare un gesto d’incoraggiamento ai giovanissimi che si trovano in questo ospedale”. E il loro pensiero va al personale impegnato nei reparti: “Penso a quanto non si faccia mai troppa abitudine a lavorare in questo reparto, a quanto peso vi caricate sulle spalle pur di veder sorridere i bambini. Non ci saranno mai abbastanza parole per ringraziarvi”.

Ad accogliere la loro generosa raccolta la direttrice dell’Oncoematologia pediatrica Patrizia Bertolini con la coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou e la direttrice delle Professioni sanitarie Rita Lombardini che si farà carico, coinvolgendo le coordinatrici infermieristiche dei reparti, di distribuire uova di Pasqua e giochi ad ogni bambino dell’ospedale dei piccoli.

All’iniziativa “Un pacco per sorridere” hanno partecipato l’Istituto Salesiano San Benedetto di Parma; il gruppo di terza media della Parrocchia Maria Immacolata di Parma; l’azienda Barilla; i volontari della Protezione Civile del Gruppo N.I.P. (Nuovo Intergruppo Parma) e la concessionaria Ford Gruppo Ferrari che ha messo a disposizione gratuitamente un pulmino per il trasporto.