Un patto contro gli inquinanti unisce Bonifica parmense e Plastic Free

Uniti da un obiettivo comune il Consorzio della Bonifica Parmense e l’associazione Plastic Free Onlus gettano le basi per una collaborazione fattiva all’insegna della lotta agli inquinanti provenienti da materie plastiche.

Il focus dell’intesa sarà rivolto sia alla periodica sensibilizzazione della cittadinanza, grazie a pubbliche iniziative, sia a vere e proprie operazioni di raccolta dei residui plastici abbandonati sempre più frequentemente nell’esteso comprensorio gestito dal Consorzio lungo le sponde della rete di canalizzazioni.

“Preservare l’ambiente e le terre produttive nelle quali viviamo dalle pessime abitudini di abbandonare le plastiche è tema di strettissima attualità – ha evidenziato la presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli –. È per questa ragione che, in linea con l’intesa Water Way Plastic Free che la nostra associazione nazionale ANBI ha sancito con Plastic Free per la promozione e recupero delle plastiche in agricoltura, intendiamo dare continuità ad iniziative comuni volte a migliorare queste cattive modalità comportamentali nel nostro comprensorio”.

“Questa collaborazione dimostra quanto siano fondamentali le sinergie tra associazioni e istituzioni pubbliche – ha sottolineato Pietro Ghidini, referente regionale Emilia-Romagna di Plastic Free –. Solo facendo squadra possiamo presidiare con efficacia il territorio, sensibilizzare i cittadini e tradurre la tutela ambientale in azioni concrete e misurabili. Ognuno, nel proprio ruolo, è chiamato a contribuire: unire le forze significa moltiplicare l’impatto positivo sulle nostre comunità e sull’ecosistema”.

Il primo evento realizzato in partnership da Bonifica Parmense e Plastic Free si terrà, nell’ambito delle iniziative programmate all’interno della Settimana della Bonifica 2025, il prossimo 20 Maggio e coinvolgerà gli studenti della 3a superiore dell’Istituto Galilei – Bocchialini di San Secondo Parmense con attività di recupero delle plastiche lungo le sponde del Canale Sissetta, nel tratto Gaiffa di San Secondo Parmense.