Un pomeriggio per festeggiare i libri: la Biblioteca Roberta Venturini dona 600 volumi

La Giornata Mondiale del Libro si celebra il 23 aprile e la Biblioteca Sociale Roberta Venturini invita tutti a un pomeriggio speciale dedicato alla lettura e alla condivisione.

Giovedì 24 aprile, a partire dalle 15 fino alle 20 nella sede della biblioteca in via Venezia 123/A, saranno distribuiti gratuitamente 600 libri tra narrativa, saggistica, albi illustrati e titoli per bambini e ragazzi.

Un’occasione di condivisione unica per portare a casa nuove storie e scoperte, scegliendole tra gli scaffali della biblioteca, che oggi conta oltre 4200 volumi a disposizione dei suoi soci e visitatori.

L’iniziativa si svolge negli spazi del Circolo Intesa San Martino, nel cuore del quartiere San Leonardo, che abitualmente ospita gli uffici del Patronato ACLI e il doposcuola per bambini coordinato dalle psicologhe dello sportello d’ascolto Consultami.

“Questa sarà una giornata speciale, nata da un’idea semplice: condividere il piacere della lettura – racconta Pasquale Leone Galemi, presidente dell’associazione. Regaleremo oltre 600 libri, perché crediamo che i libri vadano vissuti, scoperti, riletti e passati di mano in mano. Ogni volume che verrà portato a casa ha qualcosa da raccontare – a chi lo sceglie o alla persona a cui viene donato. Per chi conoscere questa biblioteca, il 24 aprile, ha anche un significato particolare. È una data che richiama alla memoria tante cose belle, legate a una persona che qui ha lasciato molto più di un nome sulla porta. Desiro ringraziare chi renderà possibile questa iniziativa, chi ha donato libri, chi darà una mano con l’organizzazione, e naturalmente, tutti quelli che vorranno partecipare e passare a trovarci”. Un buffet, offerto dalla ditta Giacomazzi, renderà ancora più piacevole il pomeriggio, all’insegna della lettura, della comunità e del piacere di stare insieme.

Tutti sono invitati a partecipare!

Intesa San Martino è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2004 nel quartiere San Leonardo con l’obiettivo di contribuire al bene comune attraverso iniziative culturali e sociali. Nel 2018, in memoria di Roberta Venturini, moglie del presidente Pasquale Leone Galimi, l’associazione ha inaugurato la Biblioteca Sociale Roberta Venturini, uno spazio culturale dedicato alla comunità. La biblioteca è nata grazie alle donazioni di libri da parte dei cittadini e oggi, oltre al prestito librario, ospita eventi culturali, presentazioni di libri, mostre e attività per bambini, diventando un punto di riferimento per il quartiere. Nel 2020, la biblioteca è diventata anche Circolo ACLI, ampliando i servizi offerti alla cittadinanza.

Grazie al protocollo d’intesa firmato nel 2018 con la Fondazione Terre des Hommes Italia, l’associazione è sede del Punto Parma Terre des Hommes, dove vengono organizzate attività a supporto dell’infanzia e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza contro la donna.

Per sostenere le attività culturali e sociali nel quartiere, Intesa San Martino ha istituito il Fondo Roberta Venturini, gestito dalla Fondazione Munus, con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie da destinare a progetti culturali e sociali, riservando particolare attenzione ai quartieri San Leonardo e Cortile San Martino.