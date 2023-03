Un ponte tra Parma e la Corea del Sud

Delegazione della città di Chuncheon, situata in Corea del Sud, in municipio. Il vicesindaco di Chuncheon, Lee Chang Woo, ed i suoi collaboratori sono stati ricevuti dal Sindaco, Michele Guerra.

Si è trattato di un momento di scambio e di confronto in vista anche di un possibile gemellaggio, tra Parma e la stessa città di Chuncheon, che valorizzi gli aspetti legati alla cultura gastronomica, alla musica ed al turismo. La delegazione è giunta in municipio dopo una visita, in mattinata, agli uffici del Duc – Direzionale Uffici Comunali – e ad un caseificio della zona.