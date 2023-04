Un residente salsese aggredisce a Fontevivo gli agenti di Polizia. Aveva un coltello di 17 cm

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nell’ambito dei servizi straordinari per garantire la sicurezza ai cittadini in occasione delle uscite dei weekend, sono stati impegnati in un massiccio servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e prevenzione della incidentalità stradale.

Sono stati predisposti diversi posti di controllo nelle aree maggiormente frequentate dalle persone ed in prossimità delle principali via di comunicazione, che ha permesso di controllare 85 persone e 67 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti a etilometro o precursore etilico. Diversi i giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (circa 10 grammi tra hashish e marijuana) e pertanto segnalati quali assuntori alla Prefettura.

Non sono mancate persone denunciate alla Procura della Repubblica di Parma:

1. Per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di armi, un 29enne ivoriano, residente a Salsomaggiore Terme (PR), gravato da precedenti di polizia, il quale nei pressi della Stazione Ferroviaria di Fontevivo (PR), in località Castelguelfo ha aggredito e minacciato personale della polizia locale di quel comune. I Carabinieri della Stazione di Fontanellato, intervenuti sul posto, hanno identificato il soggetto e a seguito di perquisizione, rinvenuto nella sua disponibilità un coltello della lunghezza di cm 17, sequestrato;

2. Per guida in stato d’ebbrezza, un 19enne indiano, residente a Neviano degli Arduini (PR), il quale sottoposto a controllo è risultato essere con un tasso alcolemico di 1.90 g/l, ben oltre il consentito pari a 0.5 g/l.;

3. Per ricettazione, un rumeno di 29 anni, residente a Salsomaggiore Terme (PR), gravato da pregiudizi di polizia, il quale notato zigzagare per le vie di Fidenza è stato sottoposto a controllo dai militari operanti, accertando che il motociclo Suzuki sul quale viaggiava era stato rubato qualche giorno prima a Parma. Il mezzo, quindi è stato recuperato e restituito all’avente diritto.

L’attività di monitoraggio ad ampio del territorio ha anche permesso di rinvenire e recuperare in Fidenza 2 biciclette (una mountain bike e una city bike da donna), molto verosimilmente oggetto di furto.

Di queste si allegano le fotografie da diffondere alla popolazione, al fine di agevolare il rintraccio dei legittimi proprietari.