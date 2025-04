Un sostegno concreto all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Parma dalla Pigiama Run di LILT

Camminare o correre in pigiama per manifestare affetto e vicinanza alle famiglie e ai piccoli malati di tumore che passano in pigiama le loro giornate, da questa motivazione è nata la Pigiama Run, storica corsa e camminata non competitiva di LILT, che si tiene nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo ai tumori pediatrici.

La Pigiama Run è una corsa e camminata non competitiva, storica iniziativa della LILT, che si svolge ogni anno nel mese di settembre, mese dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici con il simbolo del Gold Ribbon. Lo scorso 20 settembre l’evento ha coinvolto 41 città italiane con la partecipazione di oltre 25.000 persone.

Per l’occasione, la LILT Parma, insieme all’Associazione Noi per Loro, ha aderito con entusiasmo alla Pigiama Run organizzata dalla LILT di Reggio Emilia. I fondi raccolti sono stati suddivisi tra le oncologie pediatriche degli ospedali di Parma e Modena, a ciascuna delle quali è stata destinata una donazione di mille euro.

Questa mattina, presso l’Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è avvenuta la consegna ufficiale della donazione. Alla cerimonia hanno partecipato i presidenti di LILT Reggio Emilia Ermanno Rondini, di LILT Parma Enzo Molina, e di Noi per Loro Nella Capretti. Il gesto di solidarietà è stato sancito da una stretta di mano con la responsabile del reparto, Patrizia Bertolini, che ha espresso il proprio sentito ringraziamento agli organizzatori per l’attenzione e il supporto dimostrati verso i pazienti e le loro famiglie in cura presso l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma.

Il prossimo appuntamento con la Pigiama Run è già fissato per il 26 settembre 2025 al Campus universitario San Lazzaro di Reggio Emilia. Save the date!