Un sostegno equo per le case protette, Massari (Pd): “Ripensare le rette in base al reddito”

“Le case residenza anziani (case protette) sono una risorsa fondamentale per i nostri anziani e le loro famiglie, in un contesto in cui l’invecchiamento della popolazione è in crescita. Questi luoghi non sono solo strutture di assistenza, ma rappresentano un supporto essenziale per la dignità della persona, garantendo agli anziani un ambiente sicuro e stimolante. Circondati da personale attento, gli anziani trovano compagnia e occasioni di socialità, contribuendo al loro benessere psicofisico e a una migliore qualità di vita.”

Lo scrive in una nota Andrea Massari, candidato alle elezioni regionali del 17-18 novembre nella lista Pd.

“Le case residenza anziani sostengono anche le famiglie, sollevandole da una parte del peso delle cure e offrendo assistenza qualificata. In questo modo, non solo favoriscono il benessere degli anziani, ma svolgono una funzione sociale che avvantaggia l’intera comunità.

Tuttavia, per rendere queste strutture più accessibili, è necessario rivedere il sistema delle rette, oggi coperte solo parzialmente dalla Regione e senza considerare il reddito delle famiglie. Un sistema uniforme rischia di penalizzare proprio chi ha meno risorse. Per questo, sarebbe giusto rimodulare il contributo pubblico, adeguandolo alle reali possibilità economiche delle famiglie. In questo modo, i costi per le famiglie con redditi più bassi sarebbero alleggeriti, garantendo un accesso più equo e sostenibile.

Rendere le case protette accessibili a tutti è un segno di giustizia sociale, un impegno per costruire una comunità in cui ogni cittadino, indipendentemente dal reddito, possa vivere con dignità.”