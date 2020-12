Un webinar di Informagiovani e Comune di Parma dedicato a SPID

Il servizio Informagiovani, in collaborazione con il Comune di Parma – Settore Transizione Digitale – e Aurora Domus, organizza, nell’ambito della rassegna “Informagiovani Tips&Tricks”, un webinar gratuito rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni interessati a conoscere le modalità di attivazione di SPID, il servizio di identità digitale valido per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Il Webinar, in diretta Facebook e visibile sul canale Youtube dell’Informagiovani del Comune di Parma, si terrà il giorno giovedì 17 dicembre alle ore 17.30 e non richiede registrazione o invito: sarà infatti sufficiente collegarsi alle pagine indicate.

Verranno date informazioni pratiche per iscrizione ai diversi Identity Provider e le modalità di riconoscimento attuate dal Comune di Parma presentate da Simone Lanfranchi che, al termine, sarà a disposizione per chiarimenti e domande.